Andalucía anuncia una nueva deducción autonómica de 100 euros en el IRPF para familias con personas celíacas

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía establecerá una nueva deducción autonómica en el IRPF de 100 euros a aquellos contribuyentes que padezcan celiaquía, ya sea él mismo el afectado, su pareja o alguno de sus descendientes. Esta medida entrará en vigor junto con el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026 y tendrá efecto en la declaración de la renta que se presente a lo largo de la próxima primavera.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a través de un vídeo publicado a primera hora de este lunes 29 de septiembre en sus perfiles de redes sociales. Esta deducción que formará parte de la séptima bajada de impuestos impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019, y que también incluye beneficios en la renta para el alquiler de vivienda habitual, para dueños de animales de compañía, y además para quienes practiquen alguna actividad deportiva en gimnasios, centros homologados o federaciones.

"En Andalucía hay casi 40.000 personas celíacas. Por eso, muchas familias hacen la compra cada día buscando la etiqueta 'sin gluten' en los productos. Algunos de ellos valen cuatro veces más que los normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan", ha explicado Moreno.

MÁS DE 30.000 BENEFICIARIOS CON UN IMPACTO DE CUATRO MILLONES DE EUROS

"Queremos apoyar a todas las personas y sus familias dando este paso, reconociendo esa realidad que viven cada día y aliviando parte de ese esfuerzo que hacen. Comer sin gluten no debería ser un lujo para nadie", ha añadido el presidente. La previsión es que esta medida ayude a más de 30.000 andaluces y tenga un impacto de casi cuatro millones de euros.

Esta rebaja fiscal para personas que padezcan celiaquía se suma así a las ya anunciadas por el Gobierno andaluz, conformando juntas la séptima bajada de impuestos impulsada por éste desde 2019, de la que los andaluces se podrán beneficiar en la declaración de la renta que presenten en el próximo año 2026 (relativa al ejercicio 2025).

Moreno ya había adelantado el pasado jueves en el Pleno del Parlamento una ampliación de las deducciones ya existentes por alquiler de vivienda habitual: la Junta de Andalucía devolverá hasta 1.200 euros al año a jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65, víctimas de violencia de género y también a víctimas de terrorismo. Si se trata de personas con discapacidad: el máximo en la deducción subirá hasta 1.500 euros frente a los 1.000 que marca el límite actualmente.

De otro lado, figuran las rebajas vinculadas a los animales de compañía y a los gastos veterinarios que sus dueños deben afrontar. Ahora, podrán deducirse el 30 por ciento de los mismos, con un límite de 100 euros, durante el primer año. Si el animal es adoptado, ese periodo se incrementará hasta los tres años. Y si se trata de perros guía o de asistencia, la deducción se podrá aplicar durante toda la vida del animal.

En cuanto a las ventajas fiscales destinadas al fomento de la práctica deportiva y vida saludable, el Presupuesto de 2026 incorporará una nueva deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones. Gracias a ella, los andaluces podrán desgravarse hasta 100 euros, sin límite de renta, merced a una medida pensada tanto para adultos como para los más pequeños, ya que son miles las familias andaluzas que cuentan con algún menor inscrito en algún club o en competiciones vinculadas a una disciplina deportiva.

En total, las siete bajadas de impuestos impulsadas por el Gobierno andaluz desde 2019 suponen para los ciudadanos andaluces un ahorro de 1.000 millones de euros al año.