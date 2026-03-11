Andalucía autoriza el uso de 136,7 millones de superávit para caminos rurales y ayudas al sector pesquero

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España (i) junto a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (d), durante la rueda de prensa - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado en su reunión de este miércoles, 11 de marzo, el uso de 136,7 millones de euros de los remanentes de tesorería para la reparación de la red de caminos rurales y de las infraestructuras hidráulicas de riego dañadas por las fuertes borrascas sufridas en Andalucía entre los pasados meses de noviembre y febrero, y para ayudas excepcionales directas destinadas a las personas o entidades del sector pesquero andaluz afectado por las borrascas.

En concreto, se ha autorizado destinar 120 millones de euros a la reparación de los caminos rurales y las infraestructuras colectivas de regadío dañadas, y 16,7 millones de euros a las ayudas al sector pesquero, según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, tras cuya reunión han comparecido en rueda de prensa las consejeras de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Las actuaciones que se van a sufragar con estas cantidades forman parte del 'Plan Andalucía Actúa', impulsado por la Junta para hacer frente a los daños causados por el 'tren de borrascas' y que está dotado con 1.780 millones de euros.

Desde el Gobierno andaluz se subraya que las precipitaciones extraordinarias registradas en Andalucía superaron una media de entre 300 y 400 litros por metro cuadrado en "muy cortos periodos de tiempo", llegando en algunos puntos de la comunidad a superar "con creces" estos registros.

Las fuertes lluvias afectaron de forma especial a determinadas comarcas de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, tanto en áreas de campiña como de sierra. La magnitud de las precipitaciones ha causado daños "muy importantes" en la red de caminos rurales de Andalucía, dejando algunos tramos "completamente intransitables, cuando no prácticamente destruidos", advierten desde la Junta.

Hace una semana, el Consejo de Gobierno aprobó el plan de actuaciones de emergencia impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para reparar los caminos rurales y las infraestructuras de regadío dañadas por las borrascas.

En esta ocasión, se ha aprobado la generación de crédito por 120 millones de euros para hacer frente a estas actuaciones con cargo a los remanentes de tesorería, después de que el Gobierno de la nación lo autorizara de forma excepcional mediante el Real Decreto ley 5/2026, posibilidad que había planteado la Junta de Andalucía desde que se produjeron las lluvias, han explicado desde el Ejecutivo autonómico.

AYUDAS AL SECTOR PESQUERO

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la generación de crédito por 16,7 millones de euros procedentes de los remanentes de tesorería para ayudas directas al sector pesquero.

Al respecto, desde la Junta explican que la sucesión de borrascas "afectó gravemente también" al litoral andaluz, obligando a aproximadamente el 90% de la flota pesquera andaluza a permanecer amarrada, no pudiendo salir a faenar durante periodos "prolongados de tiempo".

También se han visto afectadas las lonjas, y los propios buques han sufrido "cuantiosos daños" por los temporales, así como otro tipo de establecimientos acuícolas.

Por todo ello, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural "prepara una orden para regular las ayudas directas que, de forma excepcional, concederá la Junta de Andalucía en compensación por las pérdidas que las borrascas hayan causado".

El importe máximo de las ayudas será de 16,7 millones de euros, que se distribuirán entre tres líneas; en concreto, una de indemnizaciones a los armadores, pescadores y concesionarios de las lonjas por pérdidas de venta --hasta 10,3 millones de euros--; otra para los armadores, concesionarios de lonjas y empresas transformadoras, por los gastos de reparación de los daños causados por las tormentas --por un montante de 1,1 millones--, y una tercera para titulares de establecimientos acuícolas (5,2 millones).