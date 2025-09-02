Andalucía bonificará la matrícula universitaria si se incumplen requisitos tras enfermedad o accidente

Archivo - Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad en Andalucía en la Facultad de Medicina, a 3 de junio de 2025 en Málaga. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este martes, 2 de septiembre, el decreto por el que se regulan los precios públicos de los servicios académicos y administrativos en el sistema público universitario, en el que se incluye un curso más la "congelación" de los precios de las matrículas, convirtiendo a Andalucía en "uno de los territorios más asequibles de todo el país".

Como novedad, la Junta de Andalucía mantendrá a partir del curso 2025-2026 la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula a aquellos universitarios que se encuentren "en una situación extraordinaria sobrevenida por accidente o enfermedad grave que les imposibilite cumplir con todos los requisitos".

De esta manera, según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno,el estudiante aquejado de esas circunstancias graves podrá, "siempre que lo justifique debidamente", quedar exento de cumplir la obligación de estar matriculado en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para el caso de la bonificación de los estudios de grado o en los dos años académicos anteriores para la compensación de los créditos de máster.

Desde la Junta explican que, con carácter general, cuando sobrevienen estas situaciones, el universitario afectado suele interrumpir temporalmente sus estudios no matriculándose en éstos, por lo que, hasta ahora, cuando los retomaba, no podía acogerse a la bonificación por no ajustarse a lo establecido en la normativa.

Esta novedad "redunda en el objetivo del Gobierno andaluz de garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades", y responde "a la prioridad de que los jóvenes andaluces completen su etapa educativa universitaria y no abandonen su formación por motivos económicos", argumentan desde la Junta.

ACTUACIONES DE "CALADO SOCIAL"

La iniciativa se incluye en el paquete de actuaciones de "calado social" de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, en el que también se encuentran la exención del pago de tasas por parte de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción, así como la inserción de un cupo especial de admisión para personas "en riesgo de exclusión social".

Al margen de esta novedad, el decreto de precios públicos "refuerza el derecho del alumnado a recibir la devolución íntegra del importe de la primera matrícula que realiza si después obtiene plaza en otra universidad como consecuencia de una reasignación dentro del proceso de admisión de enseñanzas, siempre que presente la solicitud de anulación en el plazo establecido".

Por otro lado, el documento también permite a las diferentes universidades públicas y sus respectivos centros adscritos firmar convenios en los que la cuantía que han de satisfacer estos últimos en concepto de precios públicos a las instituciones académicas pueda ser superior al 30%, porcentaje establecido hasta ahora.

CONGELACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS MATRÍCULAS

En el curso académico 2025-2026 tampoco subirá el precio de las matrículas universitarias. En virtud de esa "congelación", las universidades públicas continuarán aplicando un importe de 12,62 euros por crédito en la primera matrícula de los grados.

El sistema público andaluz también seguirá aplicando la reducción del precio de los másteres habilitantes, que son los estudios obligatorios para el desempeño de una serie de profesiones reguladas. Esa rebaja equipara el valor de sus créditos al de los grados.

De igual modo, tampoco suben los créditos de los másteres no habilitantes, cuya cuantía está fijada en 13,68 euros. En Andalucía, en los casos de primera o segunda matrícula, se establece "un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados con el fin de no condicionar a los universitarios por razones económicas a la hora de elegir la titulación", apuntan desde la Junta.