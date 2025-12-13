PP celebra el acuerdo de las cuotas de pesca pero advierte de "cuestiones pendientes" con la cigala y la caballa

Archivo - La eurodiputada del PP y portavoz adjunta de la Comisión de Agricultura del PPE, Carmen Crespo. Imagen de archivo. - PP - Archivo

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Agricultura del PP y eurodiputada, Carmen Crespo, ha subrayado que "el esfuerzo de los pescadores durante años para mejorar los caladeros está dando sus frutos" tras el acuerdo alcanzado sobre las cuotas de pesca. No obstante, ha advertido que "todavía quedan muchas cuestiones por abordar", como la pesca de la cigala o de la caballa.

Crespo se ha pronunciado así sobre el pacto alcanzado en el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias, que permitirá mantener los días de faena de la flota española en el Mediterráneo en 2025 en 143 días, además de mejorar las cuotas para la pesca del boquerón en el Golfo de Cádiz y el Atlántico.

En este contexto, ha señalado que "todavía quedan muchas cuestiones por resolver, y por el momento no ha mejorado la situación en el caso de la cigala o la caballa". Así, ha explicado que "es necesario estudiar fórmulas que permitan avances en el futuro".

Al hilo de lo anterior, la eurodiputada ha destacado que "lo que sí nos genera esperanza es que, a partir del próximo semestre, comience la modificación del reglamento del Mediterráneo, eliminando la dependencia de las especies más vulnerables y el cambio en las 87 zonas, respaldado por informes científicos, para eliminar el uso del palangre".

Por último, ha destacado que el comisario de europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, "ha trabajado durante años, y los resultados empiezan a verse". De este modo, ha indicado que espera que "a lo largo de 2026 se implementen los cambios necesarios para continuar esta transformación, que permitirá a la pesca, tanto en España como en toda Europa, recuperar capacidad, ilusión y esperanza, garantizando un futuro con alimentos sanos y suficientes para todos los ciudadanos".