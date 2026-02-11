Andalucía cifra en 535 millones los daños en carreteras autonómicas y anuncia 260 para obras de emergencia

Imagen de un desprendimientos en una de las vías de acceso a Grazalema (Cádiz) tras el paso de la borrasca Leonardo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha anunciado una primera cifra de evaluación de los daños en las carreteras autonómicas como consecuencia de las sucesivas borrascas que han atravesado la región, que sitúa en 535 millones y ha anunciado un plan de actuación inmediata de 260 millones para afrontar la reparación de ese daño en infraestructuras.

El dato ha surgido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y lo ha ofrecido la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha aludido a la reunión que celebró en la tarde del martes el Gobierno para ir avanzando en la evaluación de los daños de las borrascas.

Díaz, quien ha situado esa cifra de 535 millones como "un primer balance, un balance provincial", ha señalado que esta cuantificación ayuda a comprender "la excepcionalidad" de la situación desde la perspectiva de su recuperación por parte de las administraciones.

Ese montante de 260 millones de los que ha hablado la consejera de Fomento lo ha enmarcado ésta como el propósito del Gobierno andaluz de que "no hay tiempo que perder", así como que "los andaluces no pueden esperar".

Lo que ha llamado Rocío Díaz como "primera fase de actuaciones, el plan de choque urgente" lo ha encaminado a "recuperar de inmediato" las carreteras afectadas y ofrecer así "plenas garantías" para su uso.

Las actuaciones se ejecutarán en siete de las ocho provincias, según ha explicado la consejera de Fomento, quien ha desglosado el destino de esos 260 millones, para precisar entonces que "el grueso" de las actuaciones se ejecutarán en las infraestructuras viarias de la provincia de Cádiz, donde se gastarán 107 millones.

Según los datos facilitados por Rocío Díaz, en la provincia de Málaga se invertirán 47 millones; 40 millones en Jaén; 22 millones en Granada; 21 millones en Córdoba; 17,5 millones en Sevilla; y 5,5 millones en Huelva.

Rocío Díaz ha hablado de 47 cortes totales en 38 carreteras autonómicas y 117 cortes provisionales, para describir "más de 600 incidencias graves desde inicio del río atmosférico", de manera que "ha afectado a 50 carreteras de Andalucía" y ha indicado que se han movilizado 500 efectivos de conservación de carreteras, antes de precisar que "los daños de mayor envergadura" los ha ubicado en la Sierra de Grazalema y en el Campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz, o en la Serranía de Ronda dentro de la provincia de Málaga.

La segunda fase del trabajo de recuperación de carreteras que acomete la Junta se centrará en "reforzar los firmes", de los que ha indicado que "se han ido por esa agresividad", aunque ha reivindicado aquí que ya el Gobierno andaluz tenía una partida extraordinaria de 151 millones, "licitados antes del río atmosférico", por lo que ha blandido que la Administración autonómica "ha trabajado con planificación en el refuerzo del firme".

En esta línea ha reivindicado que "hemos recuperado" los contratos de conservación de carreteras, para señalar entonces que el gasto actual es "17 veces superior" al heredado y ha apelado a "redoblar esfuerzos ante borrascas excepcionales".

"Andalucía responde cuando hay dificultades", ha proclamado la titular de Fomento, quien ha asegurado igualmente que "este Gobierno no va a bajar la guardia".

En esta jornada ha hecho público el Gobierno sus diferentes solicitudes de ayuda que ha cursado tanto a la Administración del Estado como a la Unión Europea, donde ha incluido opciones como la posibilidad de utilizar el remanente presupuestario, el superávit, para reparar los daños y que no se contabilice a posteriori desde la perspectiva de la regla de gasto y del déficit presupuestario, una forma de proceder de la que ha indicado ya siguió el Estado ante la crisis del volcán de La Palma (Canarias).