Andalucía constituye el Consejo de Memoria Histórica y Democrática tras su renovación

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, durante la constitución del Consejo de Memoria Histórica y Democrática. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha constituido en la tarde de este lunes el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas que tiene, entre sus funciones, informar con carácter preceptivo el proyecto del Plan Andaluz de Memoria Democrática y los proyectos de planes anuales y elaborar informes y recomendaciones en relación con la política de memoria democrática de la Junta de Andalucía.

Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota, en el Consejo de Memoria Histórica y Democrática, reunido este lunes en Sevilla bajo la presidencia de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, tienen representación las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias; Desarrollo Educativo y Formación Profesional; Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y Justicia, Administración Local y Función Pública, además de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

De igual modo, ocupan las vocalías los representantes de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, la Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica 'Manuel Barrios Jiménez', la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, así como expertos y personas con acreditada trayectoria en el movimiento memorialista.

En el transcurso de la reunión, se ha puesto en marcha el grupo de trabajo sobre Lugares y Senderos de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, presidido por la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O'Neill, y conformado por las vocalías ocupadas por la Secretaría General de Patrimonio Histórico y Documental, la representación de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y la FAMP, junto a Francisco Javier Arroyo, como experto en el ámbito memorialístico, y Juan Cruz y Miguel Ángel Valdivia como representantes de las entidades.

Dicho grupo de trabajo deberá valorar, tras su constitución, las solicitudes de inscripciones en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía a fin de que el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía pueda emitir un informe preceptivo sobre la pertinencia o no de dichas inscripciones.

Entre sus tareas, el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática se ocupará de emitir el informe preceptivo sobre el II Plan Andaluz de Memoria Democrática para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno. La experiencia adquirida durante los años de vigencia del Plan andaluz de Memoria Democrática para el período 2018-2022 ha permitido elaborar el nuevo Plan que afiance y refuerce algunos de los objetivos y de las actuaciones a desarrollar para la consecución de los mismos.

Así, se ha puesto de manifiesto la conveniencia y necesidad de potenciar el concepto de cooperación interadministrativa como instrumento fundamental para la recuperación y dignificación de las víctimas y su posterior identificación como objetivo principal de las políticas de memoria democrática, por lo que el nuevo Plan opta por un enfoque de gestión basado en el establecimiento de instrumentos de colaboración y cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas.

El fomento del empleo de estos instrumentos de colaboración interadministrativa para la exhumación de fosas conlleva la necesidad de reforzar del mismo modo las actuaciones encaminadas a la identificación genética de los restos óseos exhumados, tal como se ha hecho con la firma en 2023 con la firma de un nuevo convenio de colaboración con la Universidad de Granada para el desarrollo de los trabajos de identificación genética de las víctimas y el mantenimiento del Banco de Datos de ADN.

ACTUACIONES EN MATERIA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

En Andalucía, se han exhumado desde 2019 un total de 2.840 víctimas de la Guerra Civil y la posguerra y se han analizado muestras de ADN de 4.146 víctimas y 2.700 familiares, destinándose a este fin más de 4 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, más del 93% de la inversión global, según los datos aportados por la consejera de Cultura y Deporte en el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Por su parte, Del Pozo ha recalcado que "la prioridad del Gobierno andaluz, en materia de Memoria Democrática, son las exhumaciones y las identificaciones genéticas para atender la gran deuda pendiente que tenemos como sociedad: recuperar los cuerpos de las víctimas y entregarlos a sus familias para que le den una sepultura digna".