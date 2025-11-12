Andalucía convoca ayudas para financiar ocho proyectos de ciencia ciudadana que aborden retos de I+D y sociales

Archivo - Imagen de archivo de un laboratorio del sistema público sanitario de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Ciencia Ciudadana de Andalucía, impulsada por la Consejería de Universidad a través de la Fundación Descubre, ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para seleccionar ocho proyectos de ciencia ciudadana que aborden retos de I+D y sociales para su ejecución hasta 2027.

Esta línea de incentivos, además del apoyo económico de la Junta, ha contado con la cofinanciación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y se enmarca dentro de la iniciativa 'Andalucía + ciencia ciudadana', según ha indicado la Junta en una nota.

Esta convocatoria, denominada 'Andalucía, mejor con ciencia' 2025, se ha presentado en la I Jornada de Ciencia Ciudadana de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), a la que han asistido el rector, Francisco Oliva, la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), Pilar Paneque, y la directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz.

Además, en este foro, se ha presentado la Oficina de Ciencia Ciudadana de Andalucía a la comunidad investigadora de esta institución, así como "iniciativas inspiradoras que usan esta metodología participativa y claves para desarrollarlas con éxito" con el objetivo de animar a los participantes a incorporar este enfoque en la generación de nuevo conocimiento científico.

Este programa de incentivos destinará 24.000 euros a financiar ocho proyectos acometidos por colectivos de la comunidad autónoma que estén interesados en desarrollar "iniciativas de ciencia ciudadana para mejorar su entorno cercano y/o global" a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tendrán que "detectar un problema que pueda ser solucionado o mejorado a través de la ciencia y/o la tecnología", o la identificación de una necesidad del entorno.

En la resolución del reto deberán identificar qué objetivos pretenden conseguir a nivel científico, ciudadano, social, ambiental y económico. En las propuestas presentadas, se valorará la incorporación de criterios de inclusión, así como la accesibilidad física (visual y auditiva) y cognitiva. También se tomará en consideración que se realicen con "colectivos desfavorecidos, en barrios vulnerables o poblaciones más alejadas de las grandes ciudades andaluzas", así como que la publicación de los resultados sea en acceso abierto.

Los proyectos deberán contemplar un "liderazgo compartido", involucrando al menos a tres tipos de agentes sociales como son centros educativos, universidades, centros de investigación, asociaciones, empresas, administración local o cualquier otro colectivo. Además, contarán con el asesoramiento de la comunidad científica de alguna universidad o centro de investigación de Andalucía. Los trabajos serán seleccionados por un comité evaluador de expertos en ciencia ciudadana de diferentes entidades y finalizarán en junio de 2027.

Por otro lado, las iniciativas contarán con financiación para la asesoría científica y materiales, talleres de formación, apoyo en comunicación, así como actividades de divulgación y difusión de resultados. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 12 de noviembre al 15 de enero a las 23,59 horas.

Según ha detallado la nota, ésta es la segunda convocatoria con este tipo de ayudas, que comenzaron en 2023 con otros ocho proyectos en los que participaron 22.000 personas en las provincias de Almería, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. En concreto, los trabajos de la convocatoria 2023-25 han abordado desafíos como la protección de los ecosistemas locales y el suelo, la detección de la contaminación atmosférica, la captación del brillo de estrellas pulsantes y su traducción a sonidos, la lucha contra especies invasoras, la búsqueda de alternativas para reducir el uso excesivo de teléfonos móviles entre los jóvenes andaluces, la prevención de las noticias falsas y la mejora de los espacios urbanos del distrito cinco de Huelva.

La Oficina de Ciencia Ciudadana de Andalucía, coordinada por la Junta, la Fundación Descubre y la Universidad Pablo de Olavide, brindará apoyo a las ocho iniciativas seleccionadas en el desarrollo de sus planes de acción. Esta ventanilla única se dedica a asesorar, formar y difundir iniciativas de participación de la ciudadanía en la ciencia y es "la primera de ámbito regional en todo el país".

Desde su puesta en marcha a principios de este año, la ventanilla única ha identificado medio centenar de proyectos y ha asesorado una veintena. Supone un canal abierto para aquellas entidades o personas que estén desarrollando un proyecto de ciencia ciudadana, quieran ponerlo en marcha o participar en alguno en desarrollo.