Andalucía cuenta con un total de 386 librerías en las ocho provincias, el 14% de los que hay en España

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía celebra el 11 de noviembre el Día de las Librerías siendo la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de Cataluña, en número de establecimientos independientes dedicados al libro, con un total de 386 en las ocho provincias, lo que supone el 14% de los que hay actualmente en España, según datos del Mapa de Librerías 2024-2025 que elabora la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), en colaboración con la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.

La Junta ha detallado en una nota que el informe de Cegal muestra que de las 2.754 librerías independientes que hay en España, 386 se encuentran en Andalucía, lo que supone el 14,02% del total. En estos establecimientos, trabajan mayoritariamente mujeres (60%), bien autónomas o por cuenta ajena con contrato indefinido (95%) y tienen una plantilla media de 3,8 trabajadores.

Más de la mitad de las librerías que hay actualmente (55%) abrieron sus puertas a partir de 2001. Además, la mitad de las que abrieron en los últimos cinco años lo hicieron en poblaciones de más de 150.000 habitantes.

Por tipología, el 75% de las librerías son generalistas, frente al 25% de especializadas, donde predominan las dedicadas a los cómics y libro infantil. En cuanto a volumen de negocio, el 56% de las librerías presentan una facturación anual de venta de libros de entre 90.000 a 600.000 euros. Estas se suelen localizar en municipios de más de 200.000 habitantes.

Además, estos establecimientos han ido asumiendo la digitalización en los últimos años, contando el 90% con web propia y el 28% con redes sociales, aunque el volumen de facturación en plataformas digitales solo alcanza el 8,7%. Pese a ello, las librerías se reivindican en los últimos tiempos como espacios culturales, aumentando la actividad que dedican a clubes de lectura y presentaciones de libros.

Para conmemorar esta efeméride la Consejería de Cultura y Deporte ha organizado una serie de actividades, que se celebrarán en torno al 11 de noviembre y que incluyen debates en torno a estos espacios culturales y encuentros con autores.

Esta programación forma parte de la estrecha y continuada colaboración que mantiene el Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, con la Federación Andaluza de Librerías, poniendo de relieve el papel de las librerías como uno de los agentes esenciales en la cadena del valor del libro, entendiendo estos espacios como uno de los focos esenciales de la vida cultural.

Por ese motivo, el CAL organiza durante todo el año actividades donde las librerías forman parte importante de su programación y, en concreto, para conmemorar este día ha preparado algunas propuestas en las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla.

Así, este sábado 9 de noviembre se celebra en la Librería Rayuela de Málaga, a las 10.30 horas, un club de lectura en torno a 'Tiburón blanco', el último título de Genie Espinosa. Además, ese mismo día, a las 13,00 horas en la Librería Cómic Stores de la capital malagueña, presentará y firmará ejemplares de sus últimos trabajos la ilustradora Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic 2025, donde moderará Noelia Ibarra.

El CAL también ha organizado con los autores que participan en su programa de Residencias Literarias actividades en diversas librerías. Así, la Librería Saltés de Huelva acogerá, el 12 de noviembre a las 19,00 horas, un encuentro con Luis Díaz, que conversará con Estrella Villalba.

En su sede malagueña el CAL acoge, el 10 de noviembre a las 19,30 horas, una mesa redonda bajo el título 'El futuro cercano de las librerías', en la que intervendrán Pablo Rodríguez, de la librería En Portada; Miguel Ángel Díaz, de Cómic Stores; y Carlos Sanjuán, de Proteo. Moderará la periodista Isabel Guerrero.

En Sevilla también se celebrará una mesa redonda, esta titulada 'Librerías de Sevilla, espacios de confianza'. Será en Librería Casa Tomada, el 12 de noviembre a las 19,00 horas, y contará con Lola Gallardo, de la librería Rayuela Infancia; Alberto Haj-Saleh, de Casa Tomada; y Fátima Tirado, de La Fábula Educa. Como moderador estará el periodista Daniel Cela.

Finalmente, la Biblioteca Pública Provincial 'Infanta Elena' de Sevilla ha preparado para el 13 de noviembre, a las 19,00 horas, una conversación sobre letras y deportes entre el futbolista del Betis Héctor Bellerín y la escritora ganadora del Premio Tusquests de Novela 20224, Silvia Hidalgo, sobre sus experiencias en librerías y bibliotecas y su relación con el deporte, entre otras cuestiones.