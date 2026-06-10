Andalucía dará ayudas a barcos de chirla en el Golfo de Cádiz con al menos diez años para que dejen de faenar

Archivo - Buque mariscador de chirla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía dará ayudas a barcos de pesca de chirlas (Chamalea gallina) en el caladero del Golfo de Cádiz con, al menos, diez años de antigüedad para que dejen de faenar ya que "las medidas implementadas hasta la fecha" en esta zona para "la gestión sostenible" de esta especie "no han evitado que se hayan producido varios episodios de disminución de la especie en el caladero, llegando a valores cercanos a la biomasa límite en las últimas campañas".

En el proyecto de orden publicado por la Junta, consultado por Europa Press, se argumenta que "es necesario reducir la capacidad a través de un plan de acción de paralización definitiva mediante el desguace de buques a fin de facilitar el ajuste de la capacidad de pesca a las posibilidades reales del stock de la chirla con el objetivo de lograr un equilibrio estable y duradero".

Las ayudas irán destinadas a personas o entidades propietarias de buques activos que hayan ejercido una actividad pesquera "como mínimo de 90 días al año en el mar durante los dos años anteriores a la solicitud de la ayuda". No obstante, "al realizarse la pesquería de la chirla no por años civiles sino por campañas que van del 1 de julio al 30 de abril, podrá reducirse el requisito de actividad en función del número de días en los que todas las zonas de producción para la especie han estado cerradas a la actividad pesquera por medidas sanitarias en los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud".

La edad mínima del barco que se quiera acoger a estas ayudas tendrá que ser de diez años "con el fin de evitar el abandono de la actividad de los buques más modernos de la flota, lo que conllevaría a un envejecimiento de esta, con consecuencias sobre la seguridad e ineficiencia de las unidades que permanecieran que deben evitarse". La paralización definitiva de la actividad se materializará mediante el desguace del barco.

Para los tripulantes afectados por la paralización definitiva, la ayuda será de una compensación con una cuantía que será el salario mínimo interprofesional en vigor en el momento de publicarse la convocatoria, multiplicado por doce meses. En el caso de que el beneficiario particular retome la actividad en la pesca durante los cinco años siguientes a la recepción de este apoyo económico, la Administración "procederá a recuperar los importes indebidamente abonados de manera proporcional al periodo durante el cual no se haya cumplido el requisito establecido".

Estas ayudas a la paralización definitiva de la actividad pesquera tienen como finalidad "única y exclusiva", facilitar el ajuste de la capacidad pesquera de la flota a sus posibilidades reales, con el objetivo de lograr un "equilibrio estable y duradero entre ambos". Desde 2022, la flota marisquera con arte de draga hidráulica en el caladero del Golfo de Cádiz ha sido incluida en el plan de acción para el periodo 2003/2008 como refleja el informe anual de la actividad de la flota pesquera 2025 como consecuencia de la situación biológica de sobreexplotación.

Esta flota cuenta en el Golfo de Cádiz con 94 buques --el 94,11% de entre 12 y 18 metros de eslora; y el resto, de menos de doce metros de eslora--. En ambos segmentos, tal y como indice el citado informe anual, hay un "desequilibrio tanto en los indicadores biológicos, económicos y técnicos, siendo la causa de ese desequilibrio la dependencia exclusiva de un stock sobreexplotado, como es el de la chirla".