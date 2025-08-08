Andalucía destina 60,2 millones a la actualización del precio de plazas concertadas para dependencia tras subir un 4,5%

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes la resolución de 25 de julio de 2025, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se actualizan los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. Esta revisión de costes, con un último incremento del 4,5%, tiene efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2025.

Esta actualización del precio por plaza concertada y conveniada tiene un impacto económico de 29 millones de euros para 2025; 17 millones destinados a las plazas de atención a personas mayores y doce millones a las plazas para personas con discapacidad. La estimación del impacto en 2026, bajo la premisa de una tasa de reposición del 100% respecto al cierre de 2025, asciende a 31,2 millones.

De esta forma, el Gobierno andaluz vuelve a subir la financiación para el sector de la dependencia de Andalucía con un incremento del 4,5% del precio de la plaza concertada y conveniada en los centros de día y centros residenciales, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad en situación de dependencia, tal como ha confirmado la Junta en una nota de prensa.

Por lo tanto, el impacto en el periodo 2025-2026 suma un total de 60,2 millones. Con este nuevo incremento del precio de la plaza en centros de día y residencias, que forma parte de las acciones del Gobierno andaluz para reforzar el sistema de la dependencia de Andalucía, la subida del precio/plaza se sitúa entre el 26% y el 32% en función del tipo de centro desde el año 2019. Esta medida supone un nuevo refuerzo del sistema de dependencia andaluz, el mayor del país, que atiende a más de 300.000 personas beneficiarias.