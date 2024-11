Andalucía destinará 500 millones al Plan de Empleo Juvenil que ve "factible y ejecutable en su totalidad"

UGT, CCOO y CEA piden actuar con "premura y agilidad" para acelerar medidas "concisas y efectivas" para los jóvenes

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha firmado con UGT, CCOO y la CEA un Plan de Empleo Juvenil, enmarcado en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, dotado con cerca de 500 millones de euros y que se va a desarrollar en cinco programas de actuación con el objetivo de dar oportunidades a este colectivo cuyo proyecto de vida y de futuro arranca con su primer empleo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presidido en el Palacio de San Telmo este acto en el que han participado la secretaria general de CCOO-A, Nuria López; el secretario general de UGT-A, Oskar Martín; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.

Moreno ha subrayado que este Plan de Empleo Juvenil busca en su conjunto abarcar sectores y circunstancias que centran la atención de los jóvenes y de otros colectivos vulnerables como son la primera contratación, las zonas con mayores bolsas de desempleados, la situación particular de colectivos con dificultades de integración, la formación o la posibilidad de trabajar en el exterior.

Así, ha explicado que más de 10.000 jóvenes y mayores de 45 años se beneficiarán de contratos de seis meses que se están haciendo bajo el Programa Andalucía Activa, puesto en marcha en 800 ayuntamientos y entes locales y que cuenta con una inversión de 110 millones, al mismo tiempo que ha matizado que éste tiene una versión singular para el Campo de Gibraltar y Barbate, que lleva por nombre Construyendo Futuro, dotado con 4,5 millones de euros.

En este sentido, ha incidido que este acuerdo contempla también un programa específico, Emplea-t, para ayudar a la primera contratación y a la estabilización laboral y que está dotado con unos 300 millones para incentivos a la contratación, de los que 170 millones se destinan exclusivamente para jóvenes. Moreno ha indicado que ya se pueden presentar las solicitudes para estas ayudas hasta el 30 de abril.

También ha hecho alusión al programa T-Acompañamos, destinado a jóvenes con dificultades para su integración inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que cuenta con una inversión de 82 millones de euros, y al programa Alma Jóvenes, que contará con 2,5 millones y que facilitará prácticas laborales en países de la Unión Europea.

Además, ha señalado que, por primera vez, los autónomos se beneficiarán de incentivos que pueden ser mayores a los que recibe una empresa cuando realicen el primer contrato, a la vez que ha asegurado que este Plan de Empleo Juvenil presta atención especial a personas con discapacidad para una integración laboral digna.

"Con este acuerdo sumamos esfuerzos y nos reafirmamos en la estrategia de diálogo y pactos. Un trayecto que inauguramos en julio de 2020, con el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social, y en el que ya llevamos tres grandes Pactos con patronal y sindicatos para encarar los retos de Andalucía, siendo el empleo el primero de ellos".

UGT PIDE ACTUAR CON "PREMURA Y DILIGENCIA"

Por su parte, el secretario general de UGT en Andalucía, Oskar Martín, ha llamado la atención sobre "la dura realidad" a la que se enfrenta la juventud andaluza en "un complejo mercado laboral", lo que, con una tasa de desempleo juvenil que ronda el 36% y un salario anual bruto entre los menores de 30 años de 9.617 euros, se convierte en "uno de los grandes problemas estructurales" de la comunidad.

Así, ha reclamado medidas "claras, concisas y efectivas" y ha recordado como "lamentablemente muchos de nuestros jóvenes, incluso con una excelente formación, se ven obligados a aceptar empleos con salarios insuficientes y en condiciones laborales inaceptables" e incluso a emigrar.

Además, ha pedido actuar "con diligencia y con premura" ante una situación que "como sociedad tenemos la responsabilidad". "No solo presentar un plan de empleo juvenil, sino reafirmar nuestro compromiso con el diálogo social y con la concertación social", ha apuntado para añadir que este plan es "un esfuerzo conjunto" entre los agentes sociales y económicos andaluces.

"Muchos jóvenes en Andalucía tienen un verdadero talento y la motivación para llevar adelante sus propios proyectos. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se encuentran frenados por la falta de recursos y de apoyo, lo que genera un entorno desfavorable para el emprendimiento y favorece la proliferación de fórmulas de autoempleo precarizado", ha explicado. Ante esto, ha reclamado una dotación económica "potente" y una implementación "justa e inclusiva" que priorice la calidad del empleo y no solo la cantidad.

CCOO: LLEGA "TARDE Y LIMITADO" PERO SERÁ "PALANCA DE IMPULSO"

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha señalado que la juventud andaluza es "atrevida, valiente, arriesgada y está preparada", sin embargo, a su juicio, circunstancias como la "enorme" tasa de paro juvenil, los bajas salarios, la jornadas interminables "dificultan su tiempo para la vida y ponen en riesgo su salud física y también mental".

Para CCOO, "Andalucía es tierra de oportunidades", pero para que lleguen hay que tener en cuenta "dos pilares fundamentales". Por un lado, un sistema educativo público de calidad, con una Formación Profesional para el Empleo adecuada y una educación universitaria pública de calidad y financiada. Por otro lado, ha llamado a que el mundo del trabajo acoja a los jóvenes "con respeto y con los derechos que se merecen".

"No es posible que el marco laboral siga despilfarrando la energía, las ganas y el impulso que tiene la juventud, y que la utilice como una mercancía de usar y tirar", ha advertido, para señalar que el plan que se firma este miércoles "llega un poquito tarde" y "solo recoge aquellas medidas destinadas a políticas activas de empleo y, por tanto, su margen es limitado y es corto".

No obstante, el sindicato espera que sirva como "primera pieza" y "palanca de impulso" para que, desde el diálogo social, el Gobierno andaluz se comprometa a abordar de manera transversal "la diversidad de los problemas que tiene la juventud en Andalucía".

CEA RECLAMA UNA ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOS JÓVENES

Por último, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha celebrado el "propósito común" de "propiciar el mejor futuro posible a los jóvenes" a través del diálogo social, que es, a su juicio, "garantía del éxito".

"Juntos queremos crear un entorno que contribuya a su progreso y ayude a fijarla en nuestro territorio para hacer de Andalucía una tierra competitiva y cada día más próspera. No queremos que nuestros jóvenes se marchen porque no encuentren oportunidades. No podemos permitirnoslo. Es nuestro deber hacer de Andalucía una tierra que les ofrezca muchas opciones", ha subrayado.

González de Lara ha asegurado que si Andalucía le ofrece a sus jóvenes un porvenir, "ellos nos devolverán una Andalucía con futuro". En este sentido, ha apuntado que los jóvenes reclaman una atención especial desde el punto de vista económico y social.

"Hay que retener y promover el talento, favorecer la contratación e impulsar el emprendimiento", ha señalado desde la CEA. "Ese debe ser el área en la que jueguen los jóvenes andaluces. Solo así podrán ganar. Y si ganan ellos ganamos todos", ha explicado para señalar que estas medidas se articulan a través de dos instrumentos de planificación esenciales: el Plan de Empleo Juvenil --que se firma este miércoles-- y el Pacto Andaluz por la Formación Profesional --que están negociando--.

También ha querido resaltar la dimensión social del plan, especialmente sensible con colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión. Por último, ha reclamado "agilizar los trabajos del pacto por la formación como instrumento estratégico".