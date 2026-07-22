Andalucía dispone de más de 40.000 ejemplares de cotos para la caza de la tórtola europea durante la temporada 2026-2027. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad en la que se recogen los cotos autorizados para la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) durante la temporada cinegética 2026-2027 y los cupos correspondientes a cada uno.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, en total, Andalucía dispone esta temporada de un cupo de 40.338 ejemplares, cifra fijada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, después de que la Comisión Europea haya asignado una cuota total de 121.500 ejemplares en el corredor migratorio occidental, de los que el 81% corresponden a España.

Estos resultados vienen precedidos del incremento sostenido de las parejas reproductoras durante las primaveras de 2022, 2023 y 2024, datos acreditados por el Sistema Paneuropeo de Monitorización de Aves comunes (Pecmbs), así como por una tasa de supervivencia superior a uno y la existencia de un sistema de control de capturas. Como principal novedad, Andalucía amplía de dos a cuatro los días hábiles de caza durante la media veda, atendiendo a los resultados de la temporada anterior y a las recomendaciones técnicas europeas. De este modo, los días en los que se podrá ejercer la actividad en el conjunto de Andalucía serán el 22, 23, 29 y 30 de agosto de 2026, con la salvedad de la zona costera de Cádiz que contempla las jornadas del 5, 6, 12 y 13 de septiembre de 2026 para poder realizar las capturas.

Asimismo, el 80% de las capturas se ha distribuido en función de la superficie de cada acotado, tomando como referencia la información cartográfica oficial de los terrenos cinegéticos correspondiente a la temporada 2025-2026 publicada en la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam). El 20% restante se ha previsto para cotos deportivos y cotos privados cuyo titular cinegético es una sociedad deportiva federada, atendiendo tanto a la superficie como a la participación de estos terrenos en proyectos de mejora de hábitat y seguimiento de especies impulsados por la Federación Andaluza de Caza.

No obstante, la resolución ratifica las directrices que regulan el acceso y el ejercicio del cupo de capturas en Andalucía, en un contexto de consolidación del modelo establecido en el Plan de Gestión Adaptativa de la especie, implantado desde el levantamiento de la moratoria europea en 2025, así como de refuerzo de los requisitos ambientales y de control asociados a la actividad. En este sentido, la Junta mantiene el enfoque de aprovechamiento sostenible iniciado en 2025, exigiendo que los titulares de los cotos acrediten la ejecución, durante la temporada 2025-2026, de medidas de gestión del hábitat favorables para la tórtola europea.

Entre ellas se encuentran, el mantenimiento de lindes y setos arbolados; creación de barbechos y franjas con vegetación ruderal; siembras de baja densidad; conservación de superficies sin cosechar; restauración de bosques de ribera, mantenimiento de cubiertas herbáceas en cultivos leñosos y la instalación de puntos de agua naturalizados o la alimentación suplementaria.

Además, subraya que la continuidad de estas medidas durante la temporada 2026-2027 será criterio "determinante" para la asignación de futuros cupos en 2027-2028, en línea con el catálogo priorizado elaborado por el CSIC y el Ministerio de Agricultura.

PRECINTO DIGITAL DE CAZA Y CONTROL EXHAUSTIVO DE CAPTURAS

Sostenibilidad y Medio Ambiente mantiene la obligatoriedad del Precinto Digital de Caza, herramienta tecnológica que permite registrar en tiempo real las capturas efectuadas y verificar el cumplimiento de los cupos. La resolución especifica que "el precintado digital de las tórtolas abatidas deberá realizarse una vez finalizada la actividad y enfundada el arma, y en todo caso antes de desplazarse a otro lugar del coto o fuera del mismo".

Basado en una aplicación móvil conectada a un servidor central, deberá ser utilizado tanto por los titulares cinegéticos como por los cazadores que participen en las jornadas autorizadas. Se trata de un sistema valorado positivamente por la Comisión Europea, que constituye una de las principales garantías para compatibilizar la actividad cinegética con la recuperación de la especie. En la temporada 2025-2026 permitió constatar que sólo se utilizó el 34,45% del cupo asignado, con 12.230 ejemplares precintados.

Además, la Junta de Andalucía ejecutará un Plan de Inspección específico durante toda la media veda, que abarcará tanto los cotos autorizados como aquellos sin cupo, en cumplimiento de las exigencias del Comité Nadeg (por sus siglas en inglés), con la finalidad de corroborar que la caza de esta especie se circunscribe a los cotos autorizados y únicamente en los días hábiles establecidos.