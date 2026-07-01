Andalucía implanta el nuevo modelo de carrera horizontal al abonar ya en la nómina de julio el complemento

Los funcionarios de la Junta de Andalucía ya percibirán el nuevo complemento de carrera horizontal en la nómina de este mes de julio. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía incluirá en la nómina de este mes de julio el nuevo complemento de carrera horizontal para el personal funcionario. Este nuevo complemento se abonará con carácter retroactivo desde el mes de enero. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este miércoles la resolución de la Secretaría General de Administración Pública que recoge el encuadramiento inicial de cada profesional conforme al tiempo de servicio. Un trámite que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha resuelto "en tan sólo un mes" el encuadramiento inicial del personal que lo haya solicitado.

En una nota de prensa, la Junta ha recordado que el pasado 26 de mayo se abrió el plazo para que los funcionarios reclamasen este complemento, ya que tiene carácter voluntario, y la Junta tenía tres meses para publicar esta resolución. Los funcionarios podrán consultar el tramo en el que han sido encuadrados en el Portal del Empleo Público y tienen un mes para recurrir por vía administrativa y dos meses ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La carrera horizontal, recogida en Ley de Función Pública de 2023, es voluntaria, abierta, escalonada y de ascenso consecutivo, consolidable, progresiva y basada en méritos. Se configura como una modalidad de progresión profesional basada en el reconocimiento del desarrollo profesional alcanzado, sin necesidad de cambio de puesto de trabajo, y vinculada al desempeño. Es decir, los funcionarios podrán ascender y valorarse su carrera profesional sin necesidad de cambiar de plaza, como ocurría hasta ahora, ya que solo se podía escalar mediante concurso, cobertura de vacantes o por promociones.

Para regularla, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 12 de mayo un Decreto fruto de los acuerdos alcanzados en noviembre con los sindicatos en la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta y en la Mesa Sectorial de la Administración General, ambos suscritos por el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno.

El Decreto recoge seis tramos (inicial, desarrollo, intermedio, avanzado, experto y superior) y fija un tiempo de permanencia mínima en cada uno en aras de la estabilidad de los equipos profesionales. Inicialmente, los empleados públicos que lo han solicitado y cumplen los requisitos han sido encuadrados en uno de los seis tramos en función de su tiempo de servicio desde el que podrán ir ascendiendo, ya no sólo por un criterio de antigüedad sino por desempeño.

Para los tramos I y II se ha exigido tres años de servicios prestados en un grupo, cuatro años para los tramos III y IV, cinco años para el tramo V y seis años para el tramo VI. El encuadramiento inicial se ha determinado mediante la comprobación técnica de los servicios prestados en puestos de la Administración General hasta el 31 de diciembre de 2025, según los datos del Registro General de Personal de la Administración de la Junta a dicha fecha.

Inicialmente, sólo es posible encuadrarse en los tramos del I al IV. Con carácter excepcional, y por una sola vez, a quienes se les hubiera reconocido el tramo IV podrán solicitar el acceso al tramo V o directamente al VI en cualquiera de las convocatorias que se celebren con posterioridad acreditando la permanencia total exigida para el acceso al tramo correspondiente y haber cumplido, al menos, las tres cuartas partes de la permanencia mínima exigida para el tramo a reconocer.

A partir del tramo inicial en el que se encuadren, podrán progresar hacia los siguientes a través de la formación, la innovación, la participación en la transferencia de conocimientos y la evaluación del desempeño. Cada tramo conlleva un complemento retributivo mensual que oscila, según su categoría, entre 310,46 y 2.613,60 euros anuales y que se mantendrá al subir de tramo sumándose al nuevo, con lo que los funcionarios pueden llegar a alcanzar un máximo de entre 2.587 y 10.890 euros más al año conforme vayan ascendiendo hasta llegar al tramo máximo. Se fomenta así la mejora continua y la estabilidad de las plantillas al facilitar la promoción sin tener que cambiar de puesto.

El calendario de implantación del nuevo complemento negociado y acordado con los sindicatos de Función Pública contempla que este año el complemento correspondiente al tramo I y el 20% de la cuantía fijada para el tramo II. En el plazo de un mes se incorporará a la nómina el cobro de estas cuantías con efectos retroactivos desde enero. En 2027 ya percibirán el 100% del complemento correspondiente al tramo II y el 45% del tramo III. En 2028 la totalidad del complemento del tramo III y el 60% de la cuantía correspondiente al tramo IV.

En 2029 ya estarán implementados en su totalidad los complementos de carrera profesional correspondientes a los tramos I al IV. En función del cuerpo, la cuantía de este complemento en el tramo I oscila entre los 310,46 euros anuales del grupo E y los 1.306,8 euros del grupo A1. En el tramo más alto, el complemento oscila entre los 620,93 euros anuales en el grupo E y los 2.613,60 euros en el grupo A1. Quienes hayan desarrollado su carrera profesional en distintos grupos mantendrán el complemento consolidado en el de origen según el tramo en el que se encuadre y desde ahí sumarán los complementos que vaya adquiriendo en el nuevo grupo.