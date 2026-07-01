CSIF exige a la Junta que agilice la tramitación de jubilaciones parciales de personal laboral de Administración General

Archivo - Concentración convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido a la Junta de Andalucía que agilice de forma "inmediata" la tramitación de las jubilaciones parciales del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley 19/2026, de medidas urgentes en esta materia.

Según ha detallado CSIF Andalucía en una nota, este nuevo marco normativo estatal, aprobado en Consejo de Ministros, desbloquea una situación que había generado un "importante" perjuicio para el personal laboral de las administraciones públicas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2024, derivado del acuerdo social firmado por el Gobierno central con CCOO y UGT. Esta normativa impedía en la práctica el acceso a este derecho al exigir la contratación del personal relevista indefinido a jornada completa, una fórmula incompatible con la gestión ordinaria de las ofertas de empleo público.

En este sentido, CSIF Andalucía ha presentado un escrito ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública en el que ha reclamado la convocatoria urgente de la Comisión de Convenio correspondiente, con el objetivo de establecer las instrucciones de gestión necesarias que permitan la aplicación inmediata del nuevo Real Decreto-ley.

Asimismo, el sindicato ha avisado de que el nuevo texto legal habilita expresamente la contratación temporal de personal relevista, lo que dota a la Junta de Andalucía de las herramientas jurídicas necesarias para desatascar las solicitudes de jubilación parcial que permanecen bloqueadas desde hace más de un año.

Para la presidenta de CSIF AGJA Andalucía, Isabel Pacheco, "es una cuestión de justicia social proceder sin más dilaciones a la adaptación de los procedimientos internos, así como a la agilización y desatasco de todas las solicitudes que quedaron paralizadas por la interpretación restrictiva de la normativa anterior, evitando así perjuicios adicionales al personal laboral fijo que cumple los requisitos establecidos".

Igualmente, el sindicato ha reclamado la dotación presupuestaria y de recursos humanos oportuna para proceder a las contrataciones temporales de los relevistas interinos requeridos, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios públicos en Andalucía. Así, el desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral llega tras una larga reivindicación de CSIF a nivel nacional, que ha venido denunciando las consecuencias del Real Decreto-ley de 2024 y su impacto en el empleo público.

En este contexto, el sindicato acudió a la vía judicial, que determinó que CCOO y UGT "no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones", y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar personal relevista "no es una herramienta adecuada". De igual modo, la Central Sindical ha promovido iniciativas parlamentarias para poner fin al bloqueo efectivo de este derecho.

Al hilo, CSIF Andalucía ha insistido en que la Junta debe actuar con la máxima diligencia para que este avance se traduzca "de forma inmediata" en hechos concretos, evitando que el retraso administrativo "vuelva a frustrar un derecho reconocido al personal laboral de la Administración autonómica".

Finalmente, CSIF ha reiterado su exigencia de que el Gobierno central extienda esta modalidad de jubilación al personal funcionario y de la sanidad, cuyo acceso permanece limitado desde 2012. Este recorte se eliminó en 2023 y, tras más de tres años, aún no se ha restituido este derecho.