Andalucía impulsa dos proyectos estratégicos de fusión nuclear con una inversión de casi 220 millones de euros

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la participación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en dos iniciativas que, con una inversión de 219,95 millones de euros, promueve dos infraestructuras de investigación de relevancia internacional que convertirán a Andalucía en un hub internacional en fusión nuclear, capaz de generar conocimiento, industria, empleo y oportunidades tecnológicas de alto valor añadido.

En este sentido, el acelerador de partículas Ifmif-Dones, proyectado en Escúzar (Granada), y el reactor Tokamak Smart, que lleva a cabo la Universidad de Sevilla en la capital hispalense contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta energía como fuente "limpia, segura e inagotable", uno de los mayores desafíos científicos del mundo en la actualidad, según ha informado la Junta en una nota.

La aportación de la Junta de Andalucía a las dos infraestructuras se nutre fundamentalmente del Programa Feder Andalucía 2021-2027 y, en el caso del IfmifDones, también suma recursos autofinanciados. De esta forma, el Ifmif-Dones concentra el grueso de los fondos, con 211,95 millones, cuantía en la que se incluyen la construcción del acelerador de partículas, la puesta en marcha de actuaciones complementarias o los gastos corrientes de funcionamiento del Consorcio que se encarga de coordinar la actuación.

Esos recursos se transferirán al proyecto hasta el horizonte 2033 y representan el 50% de la inversión comprometida por España, correspondiendo la otra mitad al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En este montante se incluye la concesión de la subvención excepcional por valor de 99,87 millones de euros que la Consejería de Universidad ha formalizado con el Consorcio Ifmif-Dones a través de un convenio, que permite financiar el inicio de la construcción del acelerador de partículas, en concreto, de la cimentación y la edificación de las estructuras primarias de la infraestructura científico-técnica.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha señalado que el acelerador tiene como principal misión probar, validar y calificar los materiales que se utilizarán en las futuras plantas de energía de fusión nuclear. El proyecto se desarrollará en tres etapas durante un periodo estimado de 30 años, estableciéndose para la fase de construcción y puesta en marcha una duración de unos diez años.

Una vez concluida, comenzará la fase de operaciones, que se prolongará durante 20 años, desde 2035 a 2055. En dicho tiempo se realizarán experimentos sobre irradiación de los materiales de interés para respaldar el diseño de la planta de generación de energía mediante fusión nuclear de forma continuada. También se llevarán a cabo experimentos en diferentes áreas de la física, la medicina o la industria.

Según ha explicado el Ejecutivo andaluz, se trata de una instalación "única en su género, imprescindible para validar los componentes que deberán operar en condiciones extremas dentro de los reactores", y sin la cual "no sería posible avanzar hacia la generación comercial de energía de fusión".

Su construcción y explotación se llevará a cabo con la participación de numerosos países e instituciones científicas a través de un modelo de contribuciones en especie, donde cada socio diseña, fabrica y entrega partes críticas de la instalación. Además, ha remarcado que España, y particularmente Andalucía, asumen un papel central en este esfuerzo internacional al acoger el acelerador, construir la envolvente del edificio y albergar al equipo internacional responsable de su puesta en marcha y operación.

El Ifmif-Dones constituye una oportunidad para convertir a Andalucía en un referente nacional e internacional del conocimiento y de la investigación, sobre todo en lo que respecta a la búsqueda de fuentes de energías limpias e ilimitadas. A su juicio, su impacto sobre la economía y la sociedad andaluza será excepcional, ya que su construcción y operación generarán decenas de miles de empleos directos e indirectos a lo largo de su ciclo de vida, impulsarán sectores industriales de alto valor añadido --ingeniería avanzada, fabricación de materiales, tecnologías de vacío, instrumentación científica o control industrial-- y atraerán talento investigador de primer nivel a las universidades y centros tecnológicos de Andalucía.

Asimismo, el Ifmif-Dones contribuirá a la consolidación de un tejido empresarial altamente especializado, capaz de integrarse en cadenas de valor internacionales vinculadas a tecnologías estratégicas. La elección de Granada para albergar esta instalación representa un reconocimiento al potencial científico e industrial de Andalucía y la posiciona como un socio fiable en el desarrollo de grandes proyectos tecnológicos europeos.

IMPULSO PARA EL TOKAMAK SMART

De igual modo, la Junta de Andalucía respalda con ocho millones el Tokamak Smart, otra iniciativa científica destinada también a fortalecer el ecosistema andaluz en tecnologías de fusión. La Consejería de Universidad y la Universidad de Sevilla (US) firmaron a finales de noviembre de 2025 el convenio que permite la concesión de esa subvención excepcional para financiar el desarrollo de la segunda fase del proyecto.

Dicha iniciativa, cuyo plazo de ejecución se prolonga a 2029, consiste en la ejecución de un dispositivo de fusión nuclear experimental de última generación con el que el equipo de Ciencias del Plasma y Tecnología de Fusión de la US pretende lograr el objetivo de hacer de la fusión una fuente de energía comercial en las próximas décadas.

El Tokamak Smart constituye el primer paso ya completado de la estrategia Fusion2Grid de la Universidad de Sevilla y ha consistido en la construcción de un dispositivo experimental para lograr la fusión nuclear controlada. Utiliza una cámara de vacío y campos magnéticos muy potentes para confinar y calentar un plasma a temperaturas extremas con el fin de fusionar átomos y generar energía limpia.

El Smart es el primer tokamak esférico compacto que funciona con plasmas en forma de triangularidad negativa, que son los que presentan un rendimiento mejorado, ya que suprimen las inestabilidades que degradan el confinamiento del reactor, evitando daños graves en las paredes de la instalación.

Fusion2Grid contempla una segunda fase, denominada Hsmart, en la que se pretende que el dispositivo ya construido valide, en una fase de desarrollo posterior, los componentes de esta tecnología en un entorno de laboratorio. En esta etapa alcanzará los 100 millones de grados celsius, un logro indispensable para el éxito del proyecto. En esas condiciones de temperatura, la energía obtenida podría abastecer de suministro eléctrico a toda la ciudad de Sevilla durante un año.

La subvención de ocho millones de la Junta de Andalucía irá destinada precisamente a financiar la adquisición del equipamiento científico técnico y la construcción de la infraestructura necesaria para albergar y operar con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas.

Las actuaciones se dividen en siete paquetes de trabajo, contemplando, entre otros, la construcción de un edificio tipo búnker con paredes de hormigón pesado que se ubicará en una parcela titularidad de la US situada en Sevilla TechPark y que dispondrá también de una sala de control, talleres de criogenia, mecánica y electrónica, una sala de diagnóstico para el análisis y control del tokamak en tiempo real, oficinas y salas de reuniones.

Previamente a esta inyección, la Junta de Andalucía ya apoyó la iniciativa con una subvención de 700.000 euros en el marco comunitario anterior, siendo esos fondos la semilla que ha permitido su posterior desarrollo, teniendo en cuenta que hizo posible que esa inversión inicial se multiplicara por más de 40.