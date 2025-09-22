Andalucía inaugura la restauración de la Cañada Real de Friillas en Écija (Sevilla) con una inversión de 410.769 euros

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García (c), junto a la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia (i), durante la visita a la Cañada Real de Friillas tras su restauración. A 22 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha inaugurado este lunes la restauración de la Cañada Real de Friillas, en el término municipal de Écija (Sevilla), tras las obras de recuperación llevadas a cabo en un tramo de 2,7 kilómetros.

Esta actuación, según expresa la Consejería en una nota de prensa, da respuesta a una demanda histórica del sector agrario de la comarca, contando con una inversión de 410.769,08 euros, cofinanciados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Así, los trabajos han supuesto la generación de 442 jornales y han incluido la instalación de dos badenes, un pavimento y la utilización de materiales como 338,70 metros cúbicos de escollera y 5.548,74 toneladas de zahorra. La obra comenzó el 1 de abril de 2025 y concluyó el pasado 14 de agosto, transformando este camino en una infraestructura sólida y segura para los usuarios y adaptada a las necesidades de la actividad agraria.

Durante su intervención, la consejera ha destacado que "con esta restauración se ha dado respuesta a una necesidad muy demandada por los agricultores de la zona, que durante años han reclamado la mejora de este camino tan utilizado en sus tareas diarias".

Asimismo, ha afirmado que "la intervención ha permitido, por un lado, mejorar las condiciones de tránsito y, por otro, garantizar la durabilidad de la vía gracias a la combinación de zahorra, macadán y escollera". Así, ha recordado que la actuación se ha ejecutado con acabados de cinco metros en zahorra y ha incluido 1.910 metros de macadán, dos badenes de quince metros y un pavimento de sesenta metros.

Además, se han levantado tres escolleras en los vados inundables y se ha construido un tramo de escollera de veintiún metros de largo y 4,8 metros de ancho al final del camino. "Estas soluciones técnicas han sido fundamentales para garantizar la resistencia del trazado en momentos de lluvias intensas", ha indicado.

La consejera ha señalado que "las vías pecuarias son mucho más que caminos rurales, son auténticos ejes de comunicación que permiten la actividad agraria y ganadera, favorecen la cohesión del territorio y se integran como parte de nuestro patrimonio natural".

También ha puesto en valor "su papel como espacios de encuentro entre tradición y modernidad", al recordar que "siguen siendo caminos por los que transitan romerías y procesiones que forman parte de la identidad de Andalucía".

En este sentido, ha subrayado que "la recuperación de estas infraestructuras está significando una apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el desarrollo sostenible de los pueblos, así como una oportunidad para impulsar actividades recreativas y educativas ligadas al medio natural, como el senderismo o la educación ambiental".

En el acto, también han estado presentes la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela, y la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Sevilla, Inmaculada Gallardo, entre otras autoridades.

ACTUACIONES EN ÉCIJA Y LA PROVINCIA DE SEVILLA

La restauración de la Cañada Real de Friillas se suma a otras intervenciones recientes que la Junta de Andalucía ha desarrollado en el municipio de Écija.

Entre ellas, la consejera ha recordado la inversión de más de 576.000 euros en las lagunas de Écija y Osuna, cuyo objetivo ha sido mejorar las comunicaciones de las explotaciones locales y fomentar la relación entre el campo y la ciudad. También ha mencionado la actuación llevada a cabo en la Cañada Real del Moro, en Cerro Perea, con una inversión de 130.000 euros, enmarcada en la tercera fase del programa de Implementación de la Red Prioritaria de Infraestructuras Verdes del Medio Rural.

"Estas obras han supuesto un antes y un después en la conectividad de estas zonas, con beneficios tanto para el sector agrario como para la conservación del entorno natural", ha agregado.

Además, la provincia de Sevilla ha sido una de las que más inversión ha recibido en materia de vías pecuarias en los últimos años. Desde 2019 se han restaurado en Andalucía 1.513,76 kilómetros de caminos de este tipo, de los cuales 268,66 kilómetros corresponden a Sevilla.

En total, se han destinado 70 millones de euros en la comunidad autónoma, con 14,1 millones en la provincia sevillana. "Este esfuerzo sostenido ha permitido revertir décadas de abandono y devolver a los pueblos andaluces caminos en condiciones dignas", ha afirmado la titular del ramo.

Dentro de la provincia, las actuaciones más recientes incluyen la Cañada Real del Pajarero, entre Utrera y Los Molares, con una longitud de 5,8 kilómetros y una inversión cercana a los 750.000 euros; la intervención en la Vereda de Francisco Torres, en La Puebla de Cazalla, en ejecución; además de la obra que ahora se inaugura en Écija.

García ha resaltado que "cada una de estas actuaciones responde a un planteamiento estratégico que busca tejer una red de caminos resilientes, seguros y respetuosos con el medio ambiente".

Durante el acto, también se ha puesto en valor el esfuerzo presupuestario que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente destina a Sevilla en 2025, con un total de 42,6 millones de euros. De esta cantidad, más de 9 millones se han dirigido a la implementación de la normativa de residuos y economía circular en las entidades locales.

Asimismo, 4,8 millones se han destinado a ayudas para aumentar el valor ambiental de los montes mediante trabajos de desbroce, poda, realce, resalveo o construcción de puntos de agua.

La consejera ha indicado que "la prevención de incendios es otro de los grandes ejes de la planificación en este ejercicio, con una dotación de 2,3 millones de euros para tratamientos selvícolas". Igualmente, ha añadido que "la recuperación de vías pecuarias cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros, lo que demuestra el compromiso firme del Gobierno andaluz con la conservación de estas infraestructuras".