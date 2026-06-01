Andalucía lanza una campaña para "pensar antes de saltar" y evitar lesiones irreversibles en piscinas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a la derecha, en la presentación de la campaña para evitar lesiones irreversibles en piscinas. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha presentado este lunes en la sede del 112 Andalucía, en Sevilla, la campaña de sensibilización 'Pensar antes de saltar', una iniciativa dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes andaluces para fomentar conductas seguras en entornos acuáticos y prevenir lesiones graves derivadas de zambullidas imprudentes.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado durante la presentación que "muchas lesiones graves pueden evitarse si somos capaces de generar conciencia, información y cultura de prevención, especialmente entre nuestros jóvenes". Antonios Sanz ha insistido en que "prevenir no es limitar la diversión; prevenir es proteger la vida y actuar antes de que ocurra lo irreversible", al tiempo que ha recordado que las zambullidas en zonas poco profundas o desconocidas pueden provocar "lesiones medulares, traumatismos graves, fracturas o incluso ahogamientos".

Antonio Sanz ha recalcado que "la prevención es una línea de trabajo permanente para Andalucía, y quiero anunciar también que en las próximas semanas pondremos en marcha una nueva campaña general de prevención de ahogamientos en el medio acuático que llevará por lema No esperes a verlo en las noticias". El año pasado fallecieron en Andalucía 107 de personas ahogadas. Almería (34), Cádiz (26) y Málaga (18) fueron las tres provincias con más casos, seguidas de Granada (11), Sevilla (7), Córdoba (5), Jaén (4) y Huelva (2). Murieron más hombres (92) que mujeres (15), siendo las piscinas donde se concentraron los fallecimientos entre menores de 15 años.

"Unas cifras inasumibles y que debe hacernos reflexionar profundamente y por eso, hemos planificado una campaña que situará la seguridad y la anticipación en el centro de nuestras políticas públicas", ha sentenciado el consejero. En este sentido, Antonio Sanz ha incidido en que "las banderas y las indicaciones de seguridad están para proteger vidas, no podemos normalizar que cada verano sigan produciéndose ahogamientos por ignorar una bandera roja, por asumir riesgos innecesarios o por pensar que no va a pasar nada.

La campaña, impulsada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a través de la Dirección General de Salud Pública y del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad en Andalucía, cuenta con la colaboración de Iavante de la Fundación Progreso y Salud y se desarrollará durante cuatro meses mediante soportes gráficos, piezas audiovisuales y contenidos digitales adaptados al lenguaje y hábitos de consumo de la población joven.

La campaña gira en torno al lema 'Pensar antes de saltar' y lanza mensajes directos como 'Una zambullida puede marcar tu verano' o tu vida", 'Disfruta sin arriesgar' o 'No te la juegues por likes', con el objetivo de promover decisiones responsables antes de entrar al agua. 'Una zambullida puede marcar tu verano o tu vida. Antes de lanzarte: mira, piensa y salta solo si es seguro' es el mensaje central de una campaña que apuesta por la prevención como una forma de responsabilidad y disfrute seguro.

"Queremos estar presentes en playas, piscinas, ríos y pantanos no para señalar ni alarmar, sino para acompañar, informar y sensibilizar", ha explicado el consejero, quien ha añadido que la iniciativa "habla el lenguaje de los jóvenes, desde un tono cercano, visual y positivo, apelando al autocuidado y a la responsabilidad".

El titular en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha advertido además del importante impacto sanitario y social de este tipo de accidentes. "Estamos hablando, en muchos casos, de lesiones medulares muy altas que provocan tetraplejias, traumatismos craneoencefálicos y secuelas irreversibles que cambian una vida para siempre", ha señalado, al mismo tiempo que ha incidido en que "detrás de cada dato hay personas jóvenes, familias y futuros truncados que podrían haberse evitado con algo tan sencillo como detenerse unos segundos a pensar antes de saltar".

La estrategia de difusión apuesta por una identidad visual inspirada en el lenguaje del cómic y por contenidos breves y fácilmente compartibles en redes sociales. La campaña incluirá cartelería digital, banners institucionales y vídeos cortos ambientados en situaciones reales de playas, piscinas y ríos. El objetivo es trasladar la prevención desde un enfoque positivo y cercano, apelando al autocuidado y al liderazgo personal, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El acto de presentación también ha contado con el testimonio de Marina Conde, lesionada medular, gestora del servicio 112 Andalucía y vocal andaluza de ASPAYM que imparte charlas para concienciar de los peligros derivados de conductas de riesgo en los medios acuáticos. El consejero ha defendido que "la verdadera valentía no está en asumir riesgos innecesarios, sino en saber cuidarse y cuidar a los demás" y ha asegurado que Andalucía seguirá trabajando "desde la cercanía, la educación y la anticipación" para reforzar la prevención y la promoción de hábitos seguros entre la población joven. La campaña 'Pensar antes de saltar' recorrerá Andalucía durante todo el verano con el objetivo de convertir la prevención en una reflexión automática antes de lanzarse al agua.

La prevención de lesiones constituye uno de los pilares fundamentales en el autocuidado en salud. Muchas de estas lesiones pueden evitarse mediante información, educación y hábitos seguros. En este contexto, las lesiones asociadas a conductas de riesgo continúan representando un importante reto sanitario y social, especialmente entre la población joven. El Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía alerta, como cada verano, del impacto que tienen las zambullidas realizadas en zonas poco profundas o desconocidas.

Estas situaciones pueden provocar lesiones cervicales graves, daños neurológicos permanentes, traumatismos craneales, fracturas o incluso ahogamientos por pérdida de consciencia. Las campañas preventivas desarrolladas en los últimos años han insistido en un mensaje común: muchas de estas lesiones son evitables si se incorporan gestos básicos de seguridad antes de entrar al agua. Saltar al agua sin conocer la profundidad, dejarse llevar por la presión del grupo o asumir riesgos para grabar o compartir contenidos en redes sociales son conductas que pueden provocar lesiones medulares cervicales, traumatismos craneales, fracturas y otras complicaciones con consecuencias irreversibles.

En esa misma línea de anticipación y prevención, Antonio Sanz ha anunciado que la Junta de Andalucía tiene "prácticamente finalizado" el nuevo decreto de autoprotección dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. El fin último de esta norma será concienciar a la población ante los riesgos y las medidas de prevención a adoptar ante cualquier tipo de emergencia. También está trabajando la Junta en la integración de todos los municipios de Andalucía en EMA 112, incluso los más pequeños, mediante una aplicación que puede llevarse en el móvil o en la tableta.