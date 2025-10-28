Andalucía lanza su primera línea de ayudas para fomentar la moda, incentivar la creación y el talento de los diseñadores

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la inauguración de la exposición de diseñadores andaluces 'Lux: La moda andaluza en la Cultura del siglo XXI'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado el lanzamiento de la primera convocatoria de ayudas del Gobierno andaluz para el fomento de la moda andaluza, cuya finalidad es la de "incentivar la creación y el talento vinculado al sector del diseño textil".

El presidente ha avanzado esta medida durante la inauguración en Sevilla de la exposición de diseñadores andaluces 'Lux: La moda andaluza en la Cultura del siglo XXI', una muestra que reúne la obra de 18 creadores y sus respectivos talleres procedentes de las ocho provincias andaluzas, según ha detallado la Junta en una nota.

Según ha explicado Moreno, el sector de la moda ha ido ganando cada vez más peso en la economía andaluza, al aglutinar 2.500 empresas, 9.000 trabajadores y generar una facturación de 540 millones de euros. Como respuesta a este crecimiento, ha recordado que el Gobierno andaluz puso en marcha el primer programa de fomento y visibilidad de la moda andaluza, con el objetivo de consolidar este sector como un "pilar emergente de la cultura y la industria de la comunidad". Junto a esta iniciativa, se lanza la primera línea de ayudas destinada a impulsar el talento que "la moda andaluza comienza a reunir y concitar".

En este sentido, ha hecho hincapié en que esta es "una declaración política pionera en esta tierra: dar a la moda, a los diseñadores y a todo este sector esencial el lugar que les corresponde". "Por sensibilidad, por justicia y por sentido común, porque hablamos de negocio, pero también de arte, de pasión, de turismo y de marca Andalucía", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, ha señalado que con esta línea de ayudas desde la Junta quieren "apoyar a los creadores para que estén presentes en los grandes eventos mundiales de la moda, y también para que puedan organizar desfiles de firmas andaluzas y otras iniciativas".

"Creo que el arte es un indicador de progreso y civilización. Una forma de vanguardia, que es como decir de valentía, de osadía, de liderazgo", ha destacado, para señalar que el actual Gobierno del Ejecutivo andaluz quiere que "Andalucía sea foco potente de moda, de esa moda que habla de una región que está al día, que mira hacia adelante y que tiene mucho que decir".

Los diseñadores que participan en la muestra son Daniel Cerdán y María Barragán (Almería), Roberto Diz e Inés Domecq (Cádiz), Andrew Pocrid, Juana Martín y Palomo Spain (Córdoba), Beatriz Peñalver y Pilar Dalbat (Granada), Joaquín Dogo (Huelva), Leandro Cano y Moisés Nieto (Jaén), Rafael Urquízar y Álvaro Calafat (Málaga), y Antonio García, Fernando Claro, José Hidalgo, Nicolás Montenegro y Mans Concept (Sevilla).