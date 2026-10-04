Andalucía licita por 2,65 millones el servicio de maquinaria pesada del Plan Infoca para las campañas 2027/2030

Archivo - Efectivos del Infoca durante la extinción del incendio forestal que ha afectado al paraje conocido como El Bosque.A 17 de agosto de 2021, en Lucena del Puerto, Huelva (Andalucía, España). - A. Pérez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha licitado el servicio de maquinaria pesada de apoyo a los trabajos de extinción de incendios forestales del Plan Infoca para las campañas de 2027, 2028, 2029 y 2030. El contrato incluye la disponibilidad de la maquinaria con sus conductores, tiene un valor estimado de 2.658.071,96 euros, sin IVA, y una duración prevista de 46 meses, a partir del 1 de enero de 2027.

El servicio permitirá disponer de estos medios en un tiempo de respuesta adecuado cuando las características de un incendio requieran su intervención. La maquinaria pesada complementa el trabajo de los equipos de extinción y puede utilizarse para abrir y reforzar líneas de defensa y realizar otras labores sobre el terreno que ayuden a contener el fuego, según determine la dirección de extinción, han explicado fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Los medios contratados se integrarán en la nueva Unidad de Maquinaria Pesada, creada este año como unidad especializada para apoyar la extinción de incendios forestales mediante el uso de maquinaria pesada. La licitación evidencia la apuesta de la Junta de Andalucía y de la EMA por seguir incrementando los medios a disposición del operativo Infoca. Esta dotación cobra especial relevancia ante fuegos de gran intensidad y comportamiento extremo, como los registrados este año, en los que la maquinaria puede facilitar el trabajo de los equipos sobre el terreno.

El contrato se divide en cuatro lotes. El primero corresponde a Huelva, con un valor estimado de 758.671,88 euros; el segundo agrupa Almería, Granada y Jaén, por 625.837,61 euros; el tercero comprende Cádiz, Málaga y Sevilla, por 647.724,86 euros; y el cuarto corresponde a Córdoba, por 625.837,61 euros. En conjunto, el servicio tendrá cobertura en las ocho provincias andaluzas. El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de octubre de 2026 a las 18,00 horas.