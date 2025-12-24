Andalucía pasa de 36 millones a 44 millones de plazas aéreas entre 2023 y 2025. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces alcanzarán los 44 millones de plazas en vuelos operados en el conjunto de 2025, un 22% más que en 2023, cuando se contabilizaron 36 millones de asientos, siendo este periodo el comprendido para la Iniciativa Turística para el Impulso de la Conectividad Aérea de Andalucía.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha valorado en una nota la contribución a estos resultados de la acción de conectividad liderada por la Junta de Andalucía con la implicación de instituciones provinciales y locales, Aena, Turespaña y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Bernal ha resaltado que los planes para cada aeropuerto elaborados en las respectivas mesas de conectividad "han permitido dar un salto histórico en estos dos años, llegando a un total de 177 destinos y a una demanda que alcanza los 36 millones, un 33% más que antes de la pandemia". Ha destacado también "el avance en la diversificación de mercados, reduciendo la dependencia de los viajeros domésticos y británicos".

Así, España y el Reino Unido acaparaban el 56% del total de la oferta en 2023, mientras que en este año representan el 43%, debido al crecimiento de otros emisores en los que aún se cuenta con potencial.

La "garantía de rentabilidad" que, según ha expresado, ofrecen las conexiones hacia Andalucía tiene su reflejo en la subida de la capacidad ofrecida por todas de las 16 principales aerolíneas que operan en la región, por encima de dos dígitos en siete de ellas.

Entre las principales rutas conseguidas por aeropuertos, en Almería se han incorporado en estos dos años conexiones con Bristol, Valladolid, Londres (Southend y Luton), Bristol, Liverpool y Las Palmas; mientras que las novedades en Córdoba han sido Las Palmas, Palma de Mallorca y Barcelona.

A la oferta con la que contaba el aeropuerto de Granada-Jaén se ha sumado Ámsterdam, Tenerife y Nantes; y a la de Jerez de la Frontera lo han hecho en estos dos ejercicios los vuelos con Leipzig, Birmingham, Manchester, Leeds, Asturias, Berlín y Hamburgo.

En el caso de Sevilla, los nuevos vuelos abiertos han sido a mercados como Estambul, Roma, Berlín, Ámsterdam, Milán, Lyon, Trieste, Brive-la-Gaillarde, Bucarest, Estocolmo, Madeira, Basilea, Copenhague, Dusseldorf, Dublín, Burdeos, Rotterdam y Essaouria.

Finalmente, en el aeropuerto de Málaga se han abierto rutas con Bari, Deauville, Ostrava, Brest, Estrasburgo, Hanover, Bucarest, Bergen, Liverpool, Aarhus, Múnich, Billund, Lille, Bratislava, Pardubice, Milán, Tirana, Tetuán, Rabat, Leeds, Marrakech, Newcastle, Zúrich, Brno, Teeside, Münster, Varsovia, Lubeck, Atenas, Nantes, Niza, Birmingham y Colonia.

Bernal ha subrayado además la evolución mostrada en el último año por el conjunto de los aeropuertos andaluces, en el que la oferta global de plazas se ha incrementado un 7% respecto a 2024, con subidas del 8,9% en el caso de los asientos en vuelos procedentes de Europa, un 8,8% en los de Norteamérica, un 9,6% en los de África y un 11,3% en la oferta desde Oriente Medio y el Golfo Pérsico.

El consejero ha adelantado también que ya se trabaja en la definición de los objetivos marcados en la próxima iniciativa de impulso de la conectividad, que tendrá como marco el periodo entre los años 2026 y 2028 y se concretará a comienzos del próximo año.