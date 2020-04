Andalucía pide directrices claras para recuento de fallecidos por Covid-19 y ofrece su respirador al resto de CCAA

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo al Gobierno de la Nación que, como mando único en la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19, ofrezca directrices claras a las comunidades autónomas para el recuento de las víctimas mortales con el objetivo de poder ofrecer los mejores datos posibles y no perder credibilidad y confianza ante la población.

Así lo ha anunciado Moreno en una comparecencia desde el Palacio de San Telmo tras participar en la quinta reunión telemática de la Conferencia de Presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la crisis sanitaria del coronavirus, durante la que también ha puesto a disposición de sus homólogos el respirador diseñado en Andalucía, que ya cuenta con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento para poder fabricar 50 modelos por semana, porque la Junta "está dispuesta a ceder cuantos sean necesarios para salvar vidas en todo el territorio español".

En el ámbito sanitario, Moreno ha urgido además al Gobierno a dar un nuevo impulso en el suministro de material necesario a las comunidades autónomas, ya que ha destacado que hasta ahora Andalucía ha conseguido "el 90% por medios propios", y ha advertido de que los 130.000 tests rápidos enviados esta semana tienen un ámbito de aplicación "muy limitado" porque no aclaran si los casos positivos siguen siendo o no contagiosos.

ÍNDICE INFERIOR AL 3% DE CASOS CONFIRMADOS EN RESIDENCIAS DE MAYORES

Ante esta situación, la Junta ha decidido emplearlos en las residencias de mayores para conocer si hay casos positivos entre sus usuarios y trabajadores, de forma que en las últimas 48 horas se han realizado 14.709 tests con 438 casos positivos, 429 de residentes y nueve de trabajadores. Según ha destacado Moreno, ello supone un "índice por debajo del 3%" de casos confirmados en residencias "que nos genera cierta confianza de que la infección no ha llegado con mucha crudeza a estos centros, aunque hay que estar muy vigilantes".

También ha solicitado conocer los planes que tenga el Gobierno para un eventual traslado de pacientes de otras comunidades "ante los bulos que han circulado esta semana sobre la llegada de trenes medicalizados" a la provincia de Huelva y ha expresado su preocupación por el debate abierto sobre el número real de víctimas a raíz de un informe del Instituto de Salud Carlos III de Madrid que apunta que en algunas comunidades la cifra podría ser el doble a la oficial.

"En esta crisis está en juego también la credibilidad de las instituciones, por lo que he solicitado al Gobierno que, como mando único por el estado de alarma, que facilite a las comunidades instrumentos claros para determinar con mayor exactitud los casos de fallecimientos por coronavirus", ha expuesto Moreno, que ha defendido que aunque "las pérdidas humanas son desgraciadamente las únicas que no podemos recuperar, pero no podemos llamarnos sociedad avanzada si no podemos conocer al detalle el alcance en vidas de este drama".

"NO RELAJARSE" EN LA "RECTA FINAL DE LA LUCHA" CONTRA EL COVID-19

Moreno se ha mostrado convencido de que "estamos en la recta final de la lucha" contra el Covid-19 pero ha advertido de que "no debemos confiarnos ni relajarnos" en el cumplimiento del confinamiento, sino por el contrario ser "persistentes porque cada día que pasamos confinados es un día menos para recuperar la normalidad".

El presidente de la Junta, que ha tenido un recuerdo para las personas mayores "que afrontan la crisis del coronavirus en soledad", ha destacado que "los motivos para creer que vamos a vencer al coronavirus son mayores, aunque toca seguir siendo prudentes y todavía vendrán días con datos menos alentadores".

Ha resaltado que Andalucía registra un nivel de incidencia "mucho menor" a la media nacional, con el 6% del total casos confirmados y por debajo del 5% de fallecimientos, y ha hecho especial hincapié en que la cifra de curados ha crecido "un 180% en una semana" y es casi el triple que hace siete días.

"PROBABLE" REPUNTE DE CONTAGIOS POR LOS TESTS EN RESIDENCIAS

A preguntas de los periodistas, Moreno ha admitido que, tras la "ralentización" en el aumento de contagios, hospitalizados e ingresos en UCI de las últimas jornadas, es "probable" que se registre un "repunte" en la cifra de contagiados en los próximos días como consecuencia de la generalización de los test rápidos a los 45.000 usuarios de residencias de mayores.

También ha señalado que el Gabinete de Crisis constituido en la Junta de Andalucía para la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19 abordará el próximo martes si es necesario activar un nuevo plan de contingencia para un pico de 20.000 casos confirmados, aunque ha querido dejar claro "ahora mismo existe un margen amplio" con el plan 15.000 actualmente en vigor.