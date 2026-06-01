Andalucía pide una "voz única, rotunda y contundente" en las negociaciones de la futura PAC

1092161.1.260.149.20260601174304 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, en la inauguración de las IV Jornadas de Condicionalidad Reforzada. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha aprovechado la inauguración de las IV Jornadas de Condicionalidad Reforzada para pedir que haya una "voz única, rotunda y contundente" en las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034 en la que el Gobierno de España deberá, a su entender, "defender la supervivencia del sector primario andaluz, el de mayor peso de la agricultura nacional".

Durante el acto, organizado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernández-Pacheco ha explicado que "el concepto que conocemos de PAC se va a desdibujar en un fondo único que va a ser de todo menos común, agrario y europeo, ya que serán los propios Estados Miembros los que decidirán de forma particular la cantidad que destinan a las políticas agrarias", a lo que ha añadido que es "una situación muy preocupante para Andalucía que, como principal preceptora de la PAC a nivel nacional, muestra su absoluto rechazo".

A este respecto, ha insistido en una nota de prensa remitida por la Junta en que la posición de Andalucía pasa por pedir "un fondo independiente para políticas agrarias, en base a dos pilares y que las regiones tengan suficiente protagonismo para que puedan diseñar el segundo pilar, una fórmula que ha sido exitosa para el desarrollo territorial". Del mismo modo, ha señalado que desde Andalucía tampoco se va a aceptar una rebaja del presupuesto ya que es una de las regiones más perjudicadas. "Ya hemos perdido más de 500 millones de euros desde 2023 en el reparto de fondos del gobierno de España", ha apostillado.

El consejero de Agricultura ha señalado durante su intervención que la PAC es una herramienta fundamental para la supervivencia del sector agrario, que en el caso de Andalucía, presta un enorme apoyo a las zonas rurales y también contribuye a una agricultura más sostenible y rentable. En este sentido, ha reconocido que Andalucía se caracteriza por un medio rural vivo y cuenta con un sector agroalimentario muy diversificado, con amplia variedad de producciones, de sistemas agrícolas y ganaderos; así como de estructuras productivas. "Lo que sin duda es una gran fortaleza a la hora de competir, pero requiere de un mayor apoyo para la supervivencia del sector", ha aseverado.

Así, ha puesto en valor el papel crucial del sector primario durante las últimas crisis y el enorme esfuerzo que ha hecho para ganar competitividad de la mano de una apuesta por la sostenibilidad. De hecho, Andalucía tiene un 46% más de superficie de producción ecológica certificada que hace diez años, lo que supone el 29% de la superficie agraria útil andaluza y el 48% de la superficie nacional en producción ecológica. Con el objetivo de fortalecer la posición de liderazgo, se ha aprobado la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras Producciones Certificadas en Andalucía.

En esta línea, Fernández-Pacheco ha reconocido que, "si bien las prácticas sostenibles son una obligación para nuestro sector en la normativa europea, el sector necesita disponer de instrumentos flexibles que permitan su adaptación ante las sucesivas crisis climáticas o geopolíticas que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y esta flexibilidad, sin duda alguna, debe aplicarse a nivel regional". Por ello, ha insistido en la necesidad de que "desde las administraciones se acompañe al sector y todas remen en la misma dirección con un único objetivo: La supervivencia y rentabilidad de un sector que es estratégico para la soberanía alimentaria europea".

Por último, el consejero ha puesto sobre la mesa la importancia que tienen estas jornadas en el momento actual de negociaciones en el seno de la Unión Europea de cara al próximo marco financiero plurianual y ha invitado a los participantes a generar "un debate necesario y sosegado acerca de una nueva Política Agraria Común más sostenible, pero también más realista y en base a las necesidades de nuestros productores