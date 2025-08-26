Andalucía se promociona para la temporada baja en Noruega, que aumentó un 1,7% las pernoctaciones hasta junio

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior participa desde este martes al 29 de agosto en una acción itinerante organizada por la Asociación de Oficinas Nacionales de Turismo de Noruega (Antor), actuación que se enmarca en el impulso promocional de Andalucía para la próxima temporada de otoño e invierno.

Según una nota de la Consejería, la difusión de la comunidad como destino "idóneo" para los meses de menor actividad turística es "especialmente relevante en emisores como el nórdico", debido al clima de estos países en dicha época, siendo mercados con una importante demanda para viajar en temporada baja.

En cuanto a la estrategia andaluza para diversificar la llegada de viajeros durante todo el año y posicionarse entre la oferta de los operadores para esta época, han confirmado que "durante esta semana la región mostrará su propuesta turística a las principales agencias de viajes, intermediarios y medios especializados noruegos".

"La comunidad toma parte como destino invitado en una acción que recorrerá las ciudades de Bergen, Trondheim y Oslo", han asegurado, cuyas poblaciones serán en las que la delegación andaluza podrá contactar con los representantes de la demanda para "fortalecer relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio en un emisor sólido, exigente y de alta fidelidad".

Andalucía, según la Consejería, presentará en los talleres de trabajo una "oferta turística amplia, adaptada a los intereses del mercado noruego y centrada en la calidad, la autenticidad y la diversidad territorial", posicionándose así, como "referente europeo en turismo cultural, sostenible y de reuniones e incentivos".

La propuesta integral de la comunidad, han afirmado que "responde a las expectativas del turista procedente de este país", que se caracteriza por su interés en experiencias sostenibles, auténticas y de calidad, y valora los destinos con buen clima, diversidad paisajística, patrimonio cultural y una sólida oferta de bienestar.

Además, el viajero noruego cuenta "con una estancia media y un gasto por visitante superiores a la media", por lo que este perfil de visitante representa una oportunidad estratégica para avanzar en la desestacionalización y en la diversificación de la demanda, han detallado.

Finalmente, han subrayado que durante el primer semestre del presente año, los establecimientos hoteleros de Andalucía "registraron 40.358 pernoctaciones realizadas por viajeros procedentes de Noruega, lo que supone un incremento del 1,7% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio 2024".