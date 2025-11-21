Andalucía registra 20.743 defunciones en el primer trimestre de 2025, 0,4% menos que el mismo trimestre del año anterior

Archivo - Esculturas en miniatura y flores colocadas en una de las lápidas de un cementerio en imagen de archivo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Según las Estadísticas de Defunciones por Causas de Andalucía (EDCA) elaboradas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el primer trimestre de 2025 en Andalucía ocurrieron 20.743 defunciones, un 0,4% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Las defunciones de hombres aumentaron un 0,6% mientras que las de mujeres disminuyeron en un 1,5%.

Tal y como ha detallado la Junta en una nota de prensa, por grandes grupos de edad, la mayor parte de las defunciones --el 85,3% del total-- ha correspondido a las personas de 65 y más años, siendo el 14,4% las defunciones ocurridas entre personas de quince a 64 años, y el 0,3% entre los menores de quince años.

Dentro de los 20 grandes grupos que establece la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE, décima revisión), y para el grupo de edad de 65 y más años, las enfermedades del sistema circulatorio fueron las causantes del mayor número de defunciones, 5.168, lo que representa un 29,2% del total para dicho grupo de edad, siendo la primera causa tanto entre las mujeres (30,9%) como entre los hombres (27,3%), y experimentando un aumento del 0,2% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Asimismo, el segundo grupo de causas lo constituyeron los tumores, 3.716 (21%), siendo la segunda causa tanto entre los hombres (26,6%) como entre las mujeres (15,7%) y experimentando un aumento del 2,7% con respecto al mismo trimestre del 2024. El tercer grupo de causas lo constituyeron las enfermedades del sistema respiratorio, 2.608 (14,7%), siendo la tercera causa tanto entre los hombres (16,2%) como entre las mujeres (13,3%) y experimentando una disminución del 1,1% respecto al mismo trimestre del 2024.

Para el grupo de 15 a 64 años, los tumores fueron los causantes del mayor número de defunciones, 1.177, lo que representa un 39,5% del total, siendo también la primera causa tanto entre las mujeres (50,2%) como entre los hombres (34,4%), y experimentando un aumento del 1,3% respecto al mismo trimestre del año anterior.

El segundo grupo de causas lo constituyeron las enfermedades del sistema circulatorio, 608 (20,4%), siendo la segunda causa tanto entre los hombres (23,2) como entre las mujeres (14,4%), y experimentando un aumento del 8,4% respecto al primer trimestre del 2024.

El tercer gran grupo de causas de fallecimiento fueron las causas externas de mortalidad, 352 (11,8%), siendo la tercera causa entre los hombres (14,2%) y la cuarta entre las mujeres (6,7%), experimentando también un aumento del 14,3 respecto al mismo trimestre del año anterior.