Andalucía registra una "madrugada tranquila" con veinte incidencias leves a causa del temporal

Imagen de archivo del temporal en Alhaurín el Grande (Málaga). A 28 de diciembre de 2025. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 112 cierra la noche y la madrugada sin incidencias de gravedad en relación con el temporal que ha afectado a Andalucía este fin de semana, así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, este lunes en Sevilla, en declaraciones a los medios, asegurando que la noche del domingo al lunes ha discurrido "tranquila, con apenas una veintena de incidencias sin gravedad" después de un fin de semana "intensísimo", marcado por los efectos de las lluvias, "especialmente en Málaga, pero también en Granada y Almería".

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, Sanz ha explicado que el Teléfono Único de Emergencias de la Junta, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha atendido casi medio millar de emergencias (497), entre el sábado 27 y las 06,30 horas del lunes, 29 de diciembre. De esta forma, ha concretado que las incidencias se han concentrado principalmente en Málaga (349), pero también ha habido casos en Granada (68), Almería (54) Cádiz (16) y Huelva (10).

En concreto, la jornada del sábado 27 con 296 emergencias coordinadas fue la de mayor actividad del fin de semana, aunque el domingo también estuvo "especialmente activo" con 200 casos atendidos. En este sentido, el consejero ha detallado que la Guardia Civil ha comunicado esta madrugada que ha sido encontrado el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente el pasado domingo en Íllora (Granada), cuando intentaba cruzar un río.

Al hilo, ha declarado que "desgraciadamente ascienden ya a dos los fallecidos en este episodio meteorológico adverso", al tiempo que ha apuntado que durante la jornada del domingo se recuperó el cadáver de uno de los dos varones desaparecidos la noche del sábado en Alhaurín el Grande (Málaga), donde fueron vistos por última vez y cuya furgoneta fue encontrada destrozada en el río Fahala. "Seguimos, por tanto, muy pendientes de la búsqueda del otro hombre desaparecido", ha añadido el consejero de Emergencias.