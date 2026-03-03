Andalucía registra el mejor año de conectividad de su historia con Alemania con 1,2 millones de turistas

El Consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en la primera jornada de ITB Berlín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado este martes que Andalucía ha registrado en 2025 el mejor año de su historia en cuanto a conectividad aérea con Alemania, año en el que visitaron la región 1,2 millones de turistas alemanes que generaron más de 1.692 millones de euros de gasto medio.

Según ha informado la Junta en una nota, así lo ha anunciado el consejero en el marco de la primera jornada de ITB Berlín, la feria de viajes líder a nivel mundial. Desde el stand de Andalucía en la feria alemana, Bernal ha subrayado que Alemania es para Andalucía "un socio estratégico, un mercado maduro, fiel y con un enorme potencial de crecimiento en valor".

Asimismo, el consejero ha indicado que "además de la generación de negocio para las empresas, Andalucía viene a Berlín a reforzar todavía más la conectividad aérea con Alemania y reposicionar nuestra marca en un mercado maduro pero que busca nuevas experiencias".

En este sentido, Bernal ha destacado que "Andalucía sí cuenta con una política turística, un modelo sobre el que hacemos girar toda nuestra estrategia y que cree en el crecimiento inteligente, en una distribución temporal y espacial del turismo que garantice la convivencia con los residentes y la cohesión territorial; y una actividad que cada vez aporte más prosperidad a nuestra economía y más empleo de calidad a los andaluces".

Así, en 2025, Andalucía registró el año de mayor conectividad aérea de su historia con Alemania con rutas entre ambos territorios que sumaron 2,59 millones de pasajeros en ambos sentidos, lo que supone un incremento del 1,9% respecto a 2024.

En capacidad aérea, se ofertaron 3.006.903 asientos entre Alemania y Andalucía, un 4,5% más que en 2024, por lo que se supera ampliamente los registros prepandemia de 2019 que fueron de 2,6 millones de asientos.

Al hilo, el consejero ha insistido en que "la conectividad es la base pero el impacto en el destino es el verdadero indicador de éxito".

En cuanto a turistas, Andalucía recibió más de 1,2 millones de visitantes alemanes, un 5% más que en 2024, evolución similar a la que se espera para este año; y un 7,7% más que en 2019. Alemania representa el 8,3% del total del turismo extranjero que llega a Andalucía y concentra el 10% del total de los viajes de alemanes a España.

La estancia media se situó en 9,1 días y el gasto medio diario superó los 154,5 euros, casi 10 euros más que en 2024 y más de 37 euros por encima de 2019. En concreto, el 85,9% de los turistas alemanes nos visita por ocio y vacaciones. "Andalucía es para ellos cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y calidad de vida".

Además, según ha detallado el consejero, el mercado alemán contribuye de forma decisiva a la desestacionalización y en los hábitos de consumo la turoperación todavía tiene un peso importante concentrando el 27,9%, lo que subraya la importancia de los turoperadores y agencias alemanas como socios estratégicos.

ANDALUCÍA EN ITB BERLÍN

Andalucía ha participado en esta nueva edición de ITB Berlín con un espacio expositivo de 535 metros cuadrados, en el que están representadas las ocho provincias y casi 60 empresas andaluzas, convirtiendo el stand andaluz en un "auténtico hub de negocio".

De cara a los objetivos de Andalucía en ITB Berlín, Bernal ha adelantado que la Consejería mantendrá reuniones con operadores y agencias de referencia, con el objetivo de "estimular la comercialización de segmentos de mayor valor añadido, como el cultural, el de naturaleza, el activo, el golf o el turismo MICE".

De esta manera, "queremos atraer a públicos más jóvenes, a viajeros interesados en propuestas innovadoras y a un turismo menos condicionado por la estacionalidad", ha añadido el titular de Turismo. Además, "queremos que Andalucía sea percibida no solo como un destino vacacional tradicional, sino como una experiencia completa durante todo el año", ha explicado.

Por último, "Alemania ha sido, es y seguirá siendo un mercado prioritario para Andalucía", ha asegurado. Y, por tanto, "Andalucía quiere seguir siendo para los alemanes su puerta al sur de Europa, un destino seguro, diverso, sostenible y auténtico", ha concluido el consejero.