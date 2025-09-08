Andalucía reivindica tras una reunión "afable" con el País Vasco que "no está trasladando" menores migrantes que tutela

Imagen del encuentro celebrado este lunes en Madrid entre los gobiernos vasco y andaluz, representados por las consejeras Nerea Melgosa y Loles López, respectivamente. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha defendido este lunes, a la conclusión de la reunión que ha celebrado en Madrid con la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, que "ha quedado claro que el Gobierno andaluz no está trasladando al País Vasco menores migrantes no acompañados que se encuentran bajo su tutela, tal y como están insinuando terceras personas".

Tras el encuentro, que se ha celebrado en la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid, López ha subrayado "el clima afable, de trabajo y coordinación entre ambas regiones, dispuestas a seguir trabajando por el interés del menor", según una nota de la Junta.

La titular de Inclusión Social ha subrayado que en la reunión "hemos aclarado cuestiones de gran importancia, entre ellas que "en ningún momento el lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que se estuvieran enviando al País Vasco menores migrantes no acompañados tutelados por la Junta, y mucho menos que el Gobierno andaluz estuviese detrás de la organización de dichos traslados, como pretenden señalar terceras personas, entre ellas la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero".

"Es cierto que el País Vasco sufre un flujo migratorio que proviene desde Andalucía", ha reconocido López, para señalar que "no podemos olvidar que somos frontera sur y tenemos una situación geográfica sensible, con casi 900 kilómetros de costa a 14 kilómetros del continente africano".

Con estos argumentos sobre la posición geográfica de Andalucía ha advertido de que "seguiremos reclamando al Gobierno de España que reconozca Andalucía como Frontera Sur, del mismo modo que es lícito que el País Vasco solicite este reconocimiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez, acorde con su situación geográfica".

La titular de Inclusión Social ha afirmado "nuestra discrepancia en materia migratoria no es con el País Vasco, sino con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido imponer un reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla que asigna cero menores para el País Vasco y Cataluña y casi 700 para Andalucía".

"Nunca cuestionaré el esfuerzo del País Vasco en la acogida de los menores migrantes, ha asegurado López, "pero no podemos aceptar que el Gobierno central pretenda enviar a Andalucía 677 menores migrantes, cuando ya ha trasladado a 668 bajo la apariencia de la mayoría de edad, muchos de ellos en autobuses".

La consejera de Inclusión Social ha seguido argumentando que se trata de "menores migrantes de los que el Gobierno de España no quiere saber nada y Andalucía financia a pulmón".

Loles López ha puesto de relieve que ambas consejeras han coincidido en la necesidad de solicitar al Gobierno un plan estructural de inmigración, y que el Ejecutivo central "ejerza de una vez sus competencias en materia de migración, desde la coordinación con las comunidades autónomas y con financiación".