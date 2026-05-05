Andalucía testa la respuesta ante incendios forestales con un simulacro en El Garrobo (Sevilla)

Archivo - El delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, se deplaza a un Puesto de Mando Avanzado en El Garrobo con ocasión de un simulacro de incendio forestal. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha realizado este martes un simulacro de incendio forestal en el entorno del municipio sevillano de El Garrobo con el objetivo de testar la eficacia de los mecanismos de respuesta ante una emergencia real. El ejercicio ha permitido ensayar la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan Infoca, ante la evolución simulada del incendio y su afección potencial a zonas habitadas e infraestructuras críticas.

Esta fase entra en vigor en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal, explica en una nota de prensa.

Durante el simulacro han participado más de un centenar de efectivos de distintos organismos de emergencias y seguridad, en un despliegue coordinado por la Agencia de Emergencias de Andalucía y que se ha desarrollado entre las 10 y las 12 horas, aproximadamente.

En este sentido, el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado para seguir de primera mano el ejercicio y ha declarado que "con este tipo de simulacros se ponen a prueba todos los mecanismos existentes para estar listos y plenamente preparados en caso de que haya que gestionar un incendio forestal, ahora que las temperaturas ya empiezan a ascender en la provincia de Sevilla, con el fin de garantizarle a la ciudadanía una respuesta eficaz y eficiente".

"Los incendios, además, suponen una seria amenaza a nuestro rico patrimonio natural", ha precisado Sánchez, "por lo que tenemos la obligación de estar todos entrenados, tanto administraciones, efectivos como la propia población para poder así proteger vidas, las edificaciones y las industrias que hay en esta comarca, gracias a los planes de emergencia que regulan la coordinación y las actuaciones necesarias".

Durante el simulacro, de hecho, debido a su evolución desfavorable se ha ensayado la evacuación de una veintena de trabajadores de una fábrica de explosivos cercana con una zona de albergue, así como de 35 personas cuyas viviendas están al sur de la localidad en el paraje Venta El Alto, el confinamiento de todo el municipio de El Garrobo por acumulación de humo y la asistencia sanitaria a un bombero forestal herido en las labores de extinción.

El confinamiento temporal, incluido en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, consiste en mantener a los ciudadanos en sus domicilios de forma preventiva ya que son un lugar seguro, sin requerir desalojo, porque el incendio durará un corto espacio de tiempo y podrán mantenerse en sus viviendas sin riesgo.

EVOLUCIÓN DEL SIMULACRO

El ejercicio se ha iniciado con la simulación de un incendio forestal entre los parajes de Cañada Redonda y Cerro de los Limos, en terrenos entre los municipios de El Garrobo y Gerena, también conocido como paraje Santa María, compuesto por dehesa, matorral mediterráneo y vegetación de ribera.

El aviso se ha hecho de forma simultánea al 112 a través de un ciudadano y también por visualización directa de un especialista de Infoca en una torre de vigilancia que ha alertado de inmediato al Centro Operativo Provincial (COP) Infoca. Ante la evolución del incendio y la proximidad de asentamientos rurales dispersos junto con una fábrica de explosivos, la dirección ha propuesto la activación del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía (Plan Infoca) a fase de emergencia, situación operativa 1.

Las llamas han obligado, incluso, a ensayar el escenario del corte de la carretera SE-3408, entre El Garrobo y Gerena, y el corte de una línea eléctrica. Durante esta práctica se han probado los procedimientos de activación y movilización de los operativos y se ha desplegado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para la coordinación y toma de decisiones en la emergencia en el recinto ferial.

Los efectivos han trabajado, asimismo, la utilización de la Red Digital de Radiocomunicaciones Móviles (REJA) en la zona, la puesta en marcha de 'fiResponse', el nuevo Sistema Integral para la Gestión y Dirección de Incendios Forestales del Plan Infoca, los sistemas de localización y redes de transmisiones y los sistemas de aviso a a la población.

ACTIVACIÓN OPERATIVA Y COORDINACIÓN EN TIEMPO REAL

Este ejercicio práctico tiene por objeto comprobar la eficacia del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), tal y como se haría en una situación real, así como para la protección de las personas y bienes que pueden verse afectados.

No en vano, ante la próxima campaña de verano y la época de peligro alto, el delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "a extremar la precaución y colaboración para detectar cuanto antes cualquier conato, avisando de inmediato al 112, "aunque creamos que ya han podido avisar antes otras personas".

En cuanto a los efectivos participantes, en el simulacro se han desplegado 123 profesionales. La Agencia de Emergencias de Andalucía ha coordinado tanto sus recursos propios: 112, Grupo de Emergencias de Andalucía, Protección Civil e Infoca, como el resto de participantes: agentes de Medio Ambiente, Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, servicios de emergencia de El Garrobo, Gerena y Guillena, Guardia Civil y personal de la fábrica de explosivos.

Una vez controlado el incendio simulado, se han llevado a cabo reuniones de evaluación y valoración a fin de extraer conclusiones y elaborar análisis que permitan la mejora continua de los procedimientos de actuación para estar preparados para una mejor atención a la ciudadanía en caso de emergencia real.