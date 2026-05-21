Andalucía Trade reúne a 20 firmas andaluzas con contratistas internacionales en Aerópolis durante ADM Sevilla 2026

Andalucía Trade - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado este martes en Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, un encuentro empresarial entre 20 compañías andaluzas y nueve contratistas internacionales del sector aeroespacial de seis países, en el marco de Aerospace&Defense Meetings - ADM Sevilla 2026. La jornada, orientada a la generación de negocio, la cooperación industrial y la internacionalización del sector, ha contado con la colaboración del clúster Andalucía Aerospace.

De esta manera, tal y como ha señalado en una nota de prensa, el encuentro ha reunido a empresas del tejido aeroespacial andaluz, tanto expositoras como no expositoras en ADM Sevilla, junto con una delegación internacional compuesta por representantes de compañías participantes en el evento, con el objetivo de reforzar la cooperación industrial y fomentar nuevas oportunidades de negocio.

La cita ha contado con la participación del director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, y especialistas del equipo de Invest in Andalucía, así como de profesionales especializados de Andalucía Aerospace.

La delegación internacional ha estado compuesta por diez representantes de nueve empresas contratistas del sector, con las que las empresas andaluzas persiguen hacer negocio, procedentes de Estados Unidos, como GA Telesis, Lockheed Martin y Pratt & Whitney); Turquía, como TEI-Tusas Engine Industries y Turkish Aerospace Industries, Inc.; Canadá, como Fly Flair; República Checa, como Czech Airlines Technics; Hyrsa en el caso de México y Avstock en el de Emiratos Árabes Unidos.

El objetivo de este encuentro ha sido poner en contacto a la industria aeroespacial andaluza con una selección de contratistas internacionales participantes en ADM Sevilla, a través de una serie de presentaciones sobre el sector, el clima de inversión en Andalucía y las capacidades de las empresas andaluzas y de las propias compañías contratistas.

El programa comenzó el martes 19 de mayo en Aerópolis con una sesión de bienvenida institucional, seguida de presentaciones sectoriales a cargo de Andalucía Aerospace e Invest in Andalucía, así como de las empresas internacionales y las compañías andaluzas.

En esta sesión se han abordado el contexto del sector, el clima de inversión en Andalucía y las capacidades empresariales. La jornada ha incluido, además, un espacio de networking entre compañías, que tuvieron la oportunidad de presentar su saber hacer y explorar vías de colaboración.

EMPRESAS ANDALUZAS PARTICIPANTES

En la sesión participaron 20 empresas andaluzas, de las cuales 13 actuaron también como expositoras en ADM Sevilla, mientras que las siete restantes no contaron con espacio expositivo en la feria. Por provincias, la participación empresarial se distribuyó entre Sevilla, con 15 compañías; Cádiz, con tres; y Málaga, con dos.

Desde Cádiz asistieron al encuentro Intec Air, Titania y GECI Española Industry Solutions; y desde Málaga Mades y Aertec Solutions. Por parte de Sevilla, acudieron: Aerotecnic Metallic, MP Productividad, Airgrup, Inespasa, Grupo Sevilla Control, Canagrosa, Galvatec, Indaero, Torsesa, Casemedia Embalajes, Aciturri, CITD Aerópolis, Aercal, Aerosm y MCE GmbH.

La organización de esta acción por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

ANDALUCÍA, REFERENTE AEROESPACIAL EN EUROPA

Además, Andalucía es uno de los principales polos aeroespaciales de Europa y el primero de España. Según datos de 2024, el sector alcanzó una facturación récord de 2.914 millones de euros, un 6,8% más que en 2023, con un impacto del 1,4% en el PIB regional y del 13% en el PIB industrial.

El ecosistema aeroespacial andaluz está integrado por 148 empresas, que generaron cerca de 15.500 empleos directos, lo que supone un crecimiento del 7% respecto al año anterior.

El sector presenta una marcada concentración en las provincias de Sevilla y Cádiz, que reúnen el 86% de las firmas. No obstante, la actividad industrial se extiende al conjunto del territorio andaluz, con presencia también en Málaga, Córdoba, Jaén, Granada y Huelva.

En esta última provincia destaca el centro Atlas de investigación de UAVs de Villacarrillo, referente en el desarrollo de sistemas no tripulados.

Entre los principales hitos recientes del sector destacan el crecimiento del 34% en las exportaciones aeronáuticas en el último lustro, exportar hasta a 89 países en 2025 y el fortalecimiento de la industria auxiliar y la captación de inversión extranjera.

Andalucía registró en 2025 exportaciones de la industria aeronáutica por valor de 2.150 millones de euros, para mantenerse como la segunda mayor exportadora del sector en España, concentrando el 24,4% del total nacional (8.803 millones de euros), únicamente por detrás de la Comunidad de Madrid.

El año actual se ha iniciado con un fuerte impulso, gracias a un crecimiento del 88% de las ventas al exterior sobre las del primer trimestre de 2025, hasta alcanzar los 797 millones de euros.

Asimismo, Andalucía cuenta con infraestructuras estratégicas que "son ejemplo del potente ecosistema de innovación y desarrollo", con focos como Aerópolis-Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (con más de 90 empresas), Tecnobahía (Cádiz), el Centro de Simuladores de Airbus Defence and Space, el Catec-Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, el Aeronautic Suppliers Village o el Centro de Vuelos Experimentales Atlas, entre otros.

A este entramado se suma la creación de Pilatus Aircraft Ibérica, filial de la firma suiza Pilatus Aircraft, con la apertura de una planta de producción en Sevilla, que refuerza la capacidad industrial y la atracción de inversión extranjera.

En el ámbito institucional y estratégico, Sevilla es sede de la Agencia Espacial Española, un hecho que impulsa el desarrollo del segmento espacial y refuerza las sinergias con el sector aeronáutico, con iniciativas como el proyecto satelital Andalusat.

El sector aeroespacial está considerado estratégico por el Gobierno andaluz, que lo apoya a través de la Estrategia Aeroespacial Andaluza 2020-2027, dotada con 572 millones de euros para impulsar tecnologías, certificaciones, nuevos productos, acceso a mercados, formación y fortalecimiento del ecosistema industrial.

En el plano de infraestructuras, en 2024 se inauguró el Centro de Ensayos para Sistemas Aéreos No Tripulados (CEUS) en Huelva, uno de los mayores de Europa en su categoría, que operará de forma coordinada con el INTA en El Arenosillo, reforzando el liderazgo andaluz en UAS y movilidad aérea avanzada.

Asimismo, se puso en marcha el Centro Integrado de Formación Profesional Aeroespacial Javier Imbroda en La Rinconada (Sevilla), destinado a reforzar la formación especializada y la disponibilidad de talento para la industria.

Por otra parte, el centro tecnológico Fidamc asumió la gestión del Centro de Fabricación Avanzada (CFA) de Cádiz, impulsado por la Junta de Andalucía y cofinanciado con fondos europeos, con una inversión superior a 18 millones de euros en equipamiento e infraestructuras de alta tecnología.

En paralelo, se lanzó el proyecto Net Zero en Jerez, concebido como un hub aeronáutico orientado a la innovación sostenible, la transición energética y la neutralidad de carbono, con una inversión estimada de 17 a 18 millones de euros.

Finalmente, los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS), los drones y la movilidad aérea avanzada se consolidan como segmentos prioritarios, en los que la compra pública innovadora se perfila como una herramienta clave de desarrollo tecnológico.