Andalucía tramita ya la primera orden de ayudas para empresas del videojuego, e-games, realidad virtual y metaverso

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Energía y Minas, a la que está adscrita la Agencia Digital de Andalucía (ADA) tras la remodelación del Gobierno con la que Antonio Sanz asumió la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tramita ya la primera orden de ayudas para las empresas andaluzas dedicadas a los videojuegos, e-games, realidad virtual y metaverso.

"Mediante el presente proyecto se pretende dar respuesta a las principales dificultades con las que se encuentra la industria", formada "mayoritariamente" por microempresas y pumes cuya "reducida dimensión dificulta en muchos casos del acceso al crédito tradicional". "La respuesta bancaria ante proyectos de alto riesgo y alta tecnología actúa como una barrera crítica que frena la escalabilidad de los estudios y pone en riesgo la retención de talento joven cualificado, haciendo indispensable el apoyo de esta Administración mediante fondos públicos propios", señala la Junta en la consulta pública vista por Europa Press.

El sector del videojuego concretamente cuenta en Andalucía con 65 estudios de desarrollo y 18 centros de formación acaparando el 13% de los estudios activos en España. Una cifra que posiciona a la comunidad andaluza como el tercer polo de producción de videojuegos en España, sólo por detrás de Cataluña y Madrid, y que representa un crecimiento de más de cuatro puntos porcentuales respecto al año 2018, cuando Andalucía concentraba el 9% de todos los estudios en activo del país.

Los objetivos de la futura norma es impulsar la creación, consolidación y crecimiento de empresas del sector andaluz del videojuego; fomentar el emprendimiento y el desarrollo de nuevos proyectos en este ámbito, especialmente aquellos promovidos por profesionales independientes y pequeñas empresas; apoyar la modernización y digitalización de las empresas del secor mediante la incorporación de tecnologías innovadoras; incrementar la competitividad y capacidad de internacionalización del sector; favorecer el empleo de calidad; estimular la formación especializada; promocionar la creación de nuevos títulos y productos y contribuir a la transformación digitald de la economía andaluza.