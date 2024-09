Las andaluzas víctimas de violencia de género podrán pedir ayuda en las farmacias solicitando un "producto clave"

901297.1.260.149.20240903115720 La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha presidido la reunión de las comisiones provinciales de violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha avanzado este martes que el Gobierno andaluz y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos están trabajando en un convenio de colaboración, que estará en marcha antes de final de año, para reconocer a las farmacias como espacios seguros para las víctimas de violencia de género. Este reconocimiento se materializará en un distintivo y en el establecimiento de un instrumento que permita a las mujeres solicitar ayuda a través de un "producto clave" para que el personal farmacéutico pueda alertar a los servicios de emergencia 112.

López ha adelantado esta medida tras la reunión en Sevilla que ha mantenido con la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa; la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión, y las coordinadoras provinciales para hacer balance de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género celebradas el pasado mes de junio. Asimismo, ha lamentado y condenado los crímenes machistas ocurridos en España durante este verano, dos de ellos en Andalucía, en concreto en Antequera (Málaga) y Sevilla, como ha recordado la Junta en una nota de prensa.

La responsable de Igualdad ha destacado que "el objetivo es crear una amplia red de atención a las víctimas, así como reforzar la prevención". Una red a la que se sumarán las farmacias. "Estos establecimientos son percibidos por las mujeres como un recurso cercano, especialmente para aquellas que viven en el medio rural. Por ello, es muy importante contar con estos espacios y sus profesionales para acompañar a las mujeres que sufren violencia de género, además de poder detectar posibles casos ya que las víctimas acuden con mucha frecuencia a las farmacias debido a la incidencia que la violencia de género tiene en su salud", ha explicado.

El convenio facilitará un distintivo que identifique las farmacias como un espacio seguro para las víctimas de violencia de género para que se exponga en un lugar que sea "visible y accesible" para que las mujeres puedan reconocer dichos espacios como un recurso al que acudir. Además, se establecerá un instrumento para que las andaluzas que se encuentren en situación de riesgo o peligro puedan acercarse a la farmacia y solicitar un "producto en clave" que sirva de "señal" para que el personal farmacéutico realice una llamada de alerta a los servicios de emergencias 112, garantizando en todo momento la máxima discreción y confidencialidad.

Dada la importancia de mantener en clave dicho producto, la consejera ha señalado que se facilitará este dato solo a través de los distintos colegios farmacéuticos, de los servicios sociales comunitarios, del Instituto Andaluz de la Mujer y de las asociaciones de mujeres. "Hay que trabajar desde la unidad para arrinconar a la violencia de género", ha remarcado la consejera.

Además, desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se facilitará material informativo y de sensibilización sobre la violencia de género, así como sobre la protección a sus víctimas. Y también ofrecerá asesoramiento técnico a través de sus servicios especializados, como el Instituto Andaluz de la Mujer. Mientras tanto, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se compromete a difundir entre las usuarias de las farmacias información sobre los recursos públicos disponibles en Andalucía para la atención y protección de las víctimas de violencia de género, además de realizar actuaciones de sensibilización, entre otras cuestiones.

Loles López ha explicado que esta iniciativa, que se va a llevar a cabo tras últimas comisiones celebradas en junio, tiene su origen en el trabajo que viene realizando el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz con las mujeres víctimas de violencia de género y por la cual se le concedió el pasado mes de marzo el Premio Meridiana, que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer, por su contribución en la difusión de los recursos del IAM a las mujeres víctimas de violencia de género a través de las 500 farmacias de la provincia de Cádiz.

A esta red de acompañamiento a las víctimas se ha unido las comunidades de vecinos, los sectores de la hostelería y del ocio nocturno, el Servicio Andaluz de Empleo, profesionales de la abogacía, personal de prisiones, entre otros. La responsable andaluza ha puesto en valor las comisiones contra la violencia de género que han permitido que "desde su reactivación en diciembre de 2022 se hayan puesto en marcha medidas tan importantes como la Herramienta Lenore para la valoración del riesgo social de las víctimas, protocolos con Justicia y Salud, para la atención a mujeres víctimas de violencia de género que sufren adicciones, o formaciones a las y los abogados del turno de oficio y el personal de Protección Civil".

Asimismo, ha remarcado "el compromiso del Gobierno andaluz" en la erradicación de la violencia de género que se traduce en políticas que abarcan "la mejora y refuerzo de los servicios de atención a las víctimas, la ampliación de sus derechos, la sensibilización de la ciudadanía, la prevención; así como, la coordinación y la unidad". López ha concluido que "no habrá igualdad mientras no enfoquemos que este no es un problema de las mujeres, sino que es problema de toda la sociedad. Hombres y mujeres, desde la unidad, tenemos que trabajar por la igualdad y luchar contra la violencia de género".