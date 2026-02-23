La antigua comisaría de Policía Nacional de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se convertirá en el nuevo Palacio de Justicia

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, firman un convenio para dotar al municipio de una nueva sede judicial - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, han suscrito este lunes un convenio para dotar al municipio de una nueva sede judicial en la antigua comisaría de la Policía Nacional.

Según ha indicado que la Junta en una nota, se trata de un edificio de gran valor patrimonial en pleno centro que el Consistorio rehabilitará para convertirlo en un edificio de "última generación" y 3.500 m2. Una vez cedido su uso, la Junta abonará un canon anual durante 30 años por un importe total de 8,8 millones de euros y el edificio siempre será de titularidad municipal.

El convenio firmado concreta las condiciones de la colaboración público-pública a la que ya se comprometieron la Consejería y el Ayuntamiento en un protocolo sellado en julio de 2024 para solucionar los problemas de espacio, dispersión, y accesibilidad de los edificios judiciales actuales.

Nieto ha explicado que la nueva sede "estará ya adaptada al nuevo modelo fijado en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025", que en Alcalá de Guadaíra entró en vigor en julio. Por ello, contará con espacio para el tribunal de instancia, además de las dependencias de la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (MLCF) y el Registro Civil.

Asimismo, también incorporará nuevas instalaciones que "ahora no existen por falta de espacio" como una sala Gesell para la declaración de víctimas vulnerables, salas de testigos y de víctimas, itinerarios diferenciados para profesionales y público o servicios de mediación.

El consejero ha agradecido a la alcaldesa su "compromiso e implicación con este proyecto", que "demuestra que cuando las administraciones trabajan juntas anteponiendo el interés general a las estrategias partidistas se beneficia la ciudadanía".

"Con este convenio, Alcalá no solo contará con un servicio de Justicia moderno y de calidad en unas instalaciones plenamente accesibles, sostenibles y acordes a las necesidades del siglo XXI, sino que contribuimos a conservar el patrimonio municipal mediante la rehabilitación de un edificio obra del prestigioso arquitecto Juan Talavera", ha destacado Nieto.

Por su parte, Moya ha añadido que con este proyecto "se reunifican los cuatro juzgados, ahora dispersos en dos sedes, y además vamos a contar con espacio para el quinto juzgado que es otra de las demandas de la ciudad." Por otro lado, señalado que con ello, "se avanza en la transformación del casco histórico de la ciudad. Recuperamos y damos uso a un inmueble de gran valor patrimonial". "Una construcción emblemática, obra del arquitecto Talavera, que vamos a ampliar con dos solares contiguos para contar con más espacio", ha reseñado.

"HABRÁ ESPACIO SUFICIENTE PARA NUEVAS AMPLIACIONES"

La nueva sede dispondrá en total de 3.480 m2, un incremento de 1.200 m2 respecto a la superficie actualmente destinada a servicios judiciales entre el edificio propiedad de la Junta en la Plaza del Duque y el alquilado en la calle Rafael de los Santos.

El consejero ha subrayado que con ello "habrá espacio suficiente para nuevas ampliaciones", de hecho, la Junta ha solicitado al Ministerio la creación de una nueva plaza judicial Alcalá de Guadaíra ante "el incremento demográfico y de actividad en el municipio, que podría alcanzar los 100.000 habitantes en los próximos 30 años".

Por otro lado, el consejero ha asegurado que el nuevo edificio "podría llegar a permitir doblar las actuales cuatro unidades judiciales con las que cuenta en la actualidad".

El Ayuntamiento ya ha expropiado las parcelas adyacentes al edificio de la antigua comisaría para garantizar el acceso al mismo y, con el convenio, "se compromete a iniciar los trámites para sacar a licitación la redacción del proyecto para la rehabilitación del inmueble conforme al programa funcional elaborado por la Consejería, que recoge las necesidades que debe tener para su uso judicial".

Por su parte, la Junta se compromete a, "una vez terminada la obra", abonar un canon anual por su uso judicial durante 30 años a cambio por un importe de 295.236 euros. El Ayuntamiento recuperará 1,5 euros por cada euro invertido en la rehabilitación del inmueble, que además seguirá siendo propiedad municipal.

La nueva sede de Alcalá de Guadaíra es uno de los 11 proyectos de la provincia incluidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 junto a la Ciudad de la Justicia de la capital, la ampliación de la de Dos Hermanas o las nuevas instalaciones de Carmona, Marchena, Écija, Cazalla, Utrera, Osuna, Lora del Río y Estepa.

La Junta ha subrayado que la colaboración público-pública es "una de las novedosas vías de financiación previstas para acometer algunos de estos proyectos que en Sevilla también se ha consensuado con los alcaldes de Carmona, Utrera, Estepa o Lora del Río".