El Área Sanitaria Sur de Sevilla obtiene tres galardones por su cobertura en vacunación y resultados en inmunización

Vacunación infantil en imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los enfermeros del Área Sanitaria Sur han obtenido tres reconocimientos en los premios #AndalucíaSeVacuna2026 sobre la última edición de la campaña de vacunación, de ellos dos premios provinciales como distrito con mejor cobertura de vacunación Gripe/Covid en profesionales sanitarios y sociosanitarios; además de los mejores resultados en la inmunización de lactantes grupo A1 frente al VRS y un tercero con una Mención Especial por una iniciativa humanizadora en vacunación escolar.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la entrega de los galardones se ha llevado a cabo en el marco del V Congreso Andavac, celebrado en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, presidido por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Se trata de unos galardones emitidos por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a través del Servicio de Prevención y el Plan Estratégico de Vacunaciones, con el soporte de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Su objetivo es reconocer el compromiso y la excelencia de centros y profesionales sanitarios andaluces cada año.

En este caso, el Área Sanitaria Sur de Sevilla ha destacado como distrito de la provincia en cobertura Gripe/Covid de sus profesionales sanitarios y sociosanitarios durante la campaña 2025-2026, con corte a diciembre de 2025, a través de un 54,9%. Asimismo, ha alcanzado el máximo de cobertura en la vacunación de Nirsevimab lactantes grupo 1A como prevención de la bronquiolitis por el VRS. Concretamente ha logrado el 96,7% de cobertura.

En esta edición, los premios han incorporado como novedad una nueva categoría, 'Buenas Prácticas en Vacunación', a través de la cual se quiere poner en valor no sólo el análisis de coberturas y resultados del Calendario, sino además las estrategias innovadoras y humanizadas.

Al respecto, el Área Sanitaria Sur de Sevilla ha obtenido una Mención Especial por una original iniciativa proyectada en población infantil y adolescente que ha desarrollado el centro de salud Utrera Norte, perteneciente al Área Sanitaria Sur de Sevilla.

'Vacunar sin miedo' surge tras detectar en campañas escolares elevados niveles de ansiedad, miedo y resistencia en alumnado de entre 3 y 6 años. Según su impulsor, "estas reacciones no sólo dificultaban el procedimiento, sino que podían generar experiencias negativas con impacto en la adherencia futura".

En consecuencia, el proyecto surge persiguiendo varios objetivos: reducir el miedo asociado a la vacunación infantil mediante actividades educativas adaptadas al desarrollo infantil; aumentar la comprensión de la importancia de las vacunas a través de narrativas, metáforas y juegos didácticos; mejorar la experiencia emocional durante la vacunación humanizando el proceso y promoviendo un clima de seguridad y confianza; incrementar las tasas de vacunación, especialmente en campañas masivas y favorecer la adherencia futura a la vacunación, creando una experiencia positiva y formativa desde la primera infancia.