Arranca este jueves en Sevilla el POP CAAC 2025 con artistas como Judeline, Arde Bogotá, Amaral o Loquillo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acoge a partir de este jueves 4 de septiembre el ciclo musical que clausura la temporada estival sevillana, el festival POP CAAC.

El cartel reúne a diez artistas en cinco noches y combina nombres consagrados del panorama nacional e internacional con propuestas emergentes, consolidándose como una de las ofertas musicales más relevantes de la capital andaluza, según destaca la propia organización en una nota de prensa. La cita, que se celebra en la pradera del CAAC, pone de manifiesto "la apuesta del centro por una programación diversa en torno a las manifestaciones artísticas contemporáneas".

La programación arranca el jueves 4 de septiembre con la actuación de la gaditana Judeline, una de las voces recientes más destacadas del pop urbano nacional, cuyo trabajo integra referencias del folclore andaluz a la vez que las desafía.

La acompañarán el reconocido productor Ralphie Choo, que fusiona pop con beats electrónicos en una mezcla ecléctica que desafía lo convencional, y la joven sevillana Julia de Arco, en un concierto de apertura centrado en nuevos talentos de la escena contemporánea.

El sábado día 6 de septiembre será el turno de los murcianos Arde Bogotá, que ofrecerán su única fecha en Andalucía dentro de un verano en el que la banda está agotando entradas en todas sus paradas. Su directo se presenta como un road trip en el que el grupo plasma un viaje personal e icónico que tienen lugar durante el inicio y el final de un eclipse. Un concierto con un alto nivel de realización que permite jugar con teatralidad e incita a la participación del público para contextualizar la historia.

Amaral subirá al escenario del POP CAAC el domingo 7 de septiembre para presentar Dolce Vita, su noveno álbum de estudio, junto a sus temas más icónicos. Tras más de 25 años de trayectoria, el grupo sigue siendo un referente de la música española, capaz de lograr tanto la atención del público como el reconocimiento de la crítica. Al escenario subirá también la jerezana Pilu que actualmente se encuentra publicando su primer trabajo.

El festival continuará el miércoles 10 de septiembre con una noche dedicada a los sonidos urbanos y a un público más joven. En ella coincidirán dos referentes del rap argentino, Trueno e YSY A, junto al artista nacional Barry B, que lanzó en 2024 su primer disco.

El reconocido artista nacional Loquillo, clausurará el ciclo el día 20 de septiembre. El músico presentará 'Corazones legendarios', un proyecto que repasa las mejores canciones de sus 47 años de carrera.

Con esta nueva edición del festival, programado por RocknRolla Producciones, en colaboración con Crash Music, el CAAC refuerza su apuesta por las propuestas musicales contemporáneas, consolidando el POP CAAC como una referencia imprescindible en la agenda cultural nacional. El acceso al escenario en la pradera del CAAC será a través de la Calle Américo Vespucio.