Un artículo científico de dos radiólogos del Hospital Macarena de Sevilla, el más citado en esta especialidad en 2025

Archivo - Imagen de la fachada del Hospital Macarena de Sevilla, como imagen de recurso - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un artículo de facultativos del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha sido el más citado en el ámbito científico de esta especialidad durante 2025.

En este sentido, Daniel Moreno y Daniela de Araujo son los autores del artículo científico denominado 'La imagen del seudoaneurisma: claves diagnósticas, causas y complicaciones', publicado en la revista 'Radiología'. De hecho, la Sociedad Española de Radiología Médica ha distinguido a ambos radiólogos del Macarena durante la celebración de su 38º congreso nacional celebrado en Valencia, informa el centro hospitalario en un comunicado.

Los seudoaneurismas son lesiones vasculares frecuentes que derivan de complicaciones a raíz de intervenciones quirúrgicas, traumatismos o procesos asociados a inflamación o tumores. Pueden originarse en arterias viscerales toraco-abdominales y periféricas. Las complicaciones de los seudoaneurismas pueden ser graves, especialmente en caso de rotura.

Por lo tanto, un diagnóstico precoz y la exclusión de otras patologías son esenciales para orientar el tratamiento. El objetivo del artículo científico elaborado por los profesionales del Hospital Macarena es mostrar cómo se presentan los seudoaneurismas en diferentes localizaciones según su etiología, revisar las técnicas de imagen, protocolos, características diagnósticas clave y posibles complicaciones, especialmente aquellas que requieren una intervención terapéutica urgente.

SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO

El Servicio de Radiodiagnóstico realiza anualmente más de 400.000 pruebas de imagen de distinto tipo --ecografías, mamografías, TAC, Resonancia Magnética Nuclear, intervencionismo, telemando, radiología--. Además, su actividad en el ámbito de investigación es amplia y viene incrementándose en los últimos ejercicios el número de ensayos clínicos en los que participa.