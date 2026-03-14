Las bajadas de impuestos en Andalucía ahorran 400 millones al año a los contribuyentes en la provincia de Sevilla

El delegado del Gobierno de la Junta en Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta en Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha explicado que, "gracias a las siete bajadas de impuestos aprobadas por el Gobierno de Juanma Moreno desde 2019", en la provincia de Sevilla el ahorro del que se han beneficiado los contribuyentes ascendió a 400,2 millones de euros.

Tal y como ha apuntado el Gobierno andaluz en una nota, esta es la cantidad que los contribuyentes en el último ejercicio fiscal habrían pagado por encima de lo que realmente tuvieron que tributar, de haberse mantenido la fiscalidad de 2018. Así, en Andalucía ha permitido a los andaluces ahorrarse hasta 1.794,2 millones de euros.

En concreto, se trata de una estimación realizada por la Dirección General de Tributos y la Secretaría General de Hacienda de la Junta a partir de las autoliquidaciones los últimos ejercicios cerrados del Itpajd e ISD (2025), del IP y los Tributos sobre el Juego (2024), y del IRPF (2023).

El ahorro acumulado tras las siete bajadas de impuestos en la provincia es Sevilla es el siguiente: los sevillanos se ahorraron 82,5 millones en Itpajd --Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados--, 125,2 millones en IRPF, 147 millones de euros en el ISD --Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones-- y 45,5 millones en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Por su parte, Sánchez ha resaltado que la Administración regional entiende que "las medidas implementadas vienen a resolver una injusticia", mientras que ha apuntado que "en Andalucía hemos puesto en marcha esta estrategia de bajada de impuestos, porque éstos eran injustamente elevados", y ha precisado que, "mientras el PSOE utilizó sus competencias normativas para subir impuestos, el PP las ha utilizado para bajarlos".

En contexto, el desglose en Andalucía es en Itpajd, 494,2 millones de euros --356,2 millones por la modalidad de TPO, y 138 por la modalidad de AJD--; en ISD, 651,6 millones --222,4 por Sucesiones y 429,2 millones por Donaciones--, en Patrimonio, 168,1 millones de euros, y en el IRPF, 480,8 millones de euros, sin contar el impacto que podrán tener a partir de este año las nuevas deducciones aprobadas en la Ley de Presupuestos de la Junta para 2026, que devengan en la declaración de la renta de 2025, y cuyo impacto estimado es de 62,6 millones de euros.

Aunque es evidente que de estas medidas se ha beneficiado, en conjunto, la totalidad de los andaluces, el número de contribuyentes que han podido aplicarse cualquiera de las medidas de bajada de impuestos aprobadas desde 2019 asciende a 4.753.097, que es la suma de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas por cada uno de los tributos. En Sevilla fueron 1.073.359 los contribuyentes que se beneficiaron de estas rebajas.

AYUDAS A LAS FAMILIAS

De este modo, el número de contribuyentes que han podido aplicarse cualquiera de las medidas de bajada de impuestos aprobadas desde 2019 asciende a 4.753.097, que es la suma de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas por cada uno de los tributos. En Sevilla fueron 1.073.359 los contribuyentes que se beneficiaron de estas rebajas.

En esta línea, la Junta ha concretado que estas bajadas de impuestos han implementado medidas que facilitan el acceso a la vivienda --bajadas del Itpajd y el IRPF--, que dejan en manos de las familias una mayor proporción de sus salarios y rentas (IRPF) y que favorecen el mantenimiento del patrimonio familiar (IP, ISD).

"Las bajadas de impuestos formaban parte de los programas electorales con los que Juanma Moreno concurrió a las elecciones autonómicas de 2018 y 2022 y por los que terminó siendo elegido presidente de la Junta de Andalucía", ha explicado el delegado de la Junta en Sevilla, al tiempo que ha insistido en que se trata de "un compromiso, por tanto, y como tal el Gobierno andaluz lo asume como una obligación".