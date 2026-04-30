El Ballet Flamenco de Andalucía llevará el espectáculo 'Tierra Bendita' a Londres y Manchester . - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Flamenco de Andalucía, compañía de la Consejería de Cultura y Deporte, va a estar de nuevo presente en el Flamenco Festival de Londres 2026, que tendrá lugar del 13 al 30 de junio. Concretamente, los días 26 y 27 pondrá en escena la suite flamenca 'Tierra Bendita' en el Sadler's Wells Theatre de Londres, y el día 30 en el Lyric Theatre de Manchester.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, con este espectáculo, el Ballet llegará a Reino Unido tras una exitosa gira internacional que inició en el Teatro Nescafé de Chile en 2025, y con la que ha recorrido Francia, Marruecos, Estados Unidos y otros países latinoamericanos. En lo que va de año, la compañía andaluza ha actuado, entre otros escenarios, en Luxemburgo con la propuesta 'Pineda. Romance popular en tres estampas' y, en el Teatro Central de Sevilla, donde recientemente ha estrenado 'Flamenco Patrimonio'.

Según ha explicado la directora del Ballet Flamenco de Andalucía en el acto de presentación del Flamenco Festival de Londres 2026, en el que han participado el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, y el director del Flamenco Festival, Miguel Marín, 'Tierra Bendita' condensa "la esencia del flamenco, entre la tradición y la modernidad, lo antiguo y lo nuevo". El montaje realza cantes y bailes arraigados en distintas localidades andaluzas, que han servido de inspiración para una propuesta escénica en la que participan músicos y bailaores de la compañía.

Por su parte, Vélez ha destacado que "el Ballet Flamenco es, sin duda, uno de los mejores embajadores del flamenco y su presencia en escenarios internacionales de primer nivel, como es el Flamenco Festival de Londres, que cumple su vigésimo primera edición, supone una nueva oportunidad para seguir difundiendo el arte jondo". En esta ocasión, el Ballet mostrará al público londinense el segundo de los cuatro espectáculos creados hasta ahora por Patricia Guerrero al frente de la compañía.

Para el espectáculo 'Tierra Bendita', Guerrero ha contado con la colaboración del guitarrista Dani de Morón, autor del tema que da título a la obra, y con el bailaor Eduardo Leal como maestro repetidor. El cuerpo de baile que llevará la propuesta a escena en Londres está integrado por Adriana Gómez, Alberto López, Alejandro Fernández Pecino, Alicia Gavilán, Álvaro Aguilera, Ángel Fariña, Araceli Muñoz, Arturo Fajardo, Claudia 'La Debla', Hugo Aguilar, María Carrasco, Natalia Alcalá y Sofía Suárez.

Asimismo, el cante correrá a cargo de Amparo Lagares y Niño de Gines; las guitarras, de Jesús Rodríguez y José Luis Medina; y la percusión, de David "Chupete".

BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA

Patricia Guerrero (Granada, 1990), Premio Nacional de Danza en 2021, ejerce la coordinación de todos los aspectos relativos a la representación escénica y ejecución de las coreografías que componen el repertorio de la compañía, incluyendo la recuperación y mantenimiento de aquellas coreografías realizadas a lo largo de la trayectoria del Ballet.

El Ballet Flamenco de Andalucía es el máximo representante institucional del arte jondo, ejerciendo de embajador del flamenco desde su creación en 1994, hace ahora treinta y dos años. En este tiempo, se ha convertido en el mejor medio para abrir nuevos mercados para el Flamenco, ha actuado en escenarios de todo el mundo formando parte de las agendas culturales de países como Estados Unidos, Argentina, Cuba, Francia, Italia, Hungría, Suiza o México, y estando presente en citas internacionales como las Exposiciones de Lisboa (Portugal), Hannover (Alemania), Aichi (Japón) y Dubai (EAU) o en grandes festivales como los de Nueva York o Londres.