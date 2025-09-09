Las bandas andaluzas Musgö, Alba Mbengue y Sarria participarán en los 'showcases' de BIME Bilbao el próximo octubre

Archivo - El cantante Nacho Sarriá posa para Europa Press, a 10 de mayo de 2024, en Madrid (España). Nacho Sarriá es un cantante de pop rock español. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las bandas andaluzas Musgö, Alba Mbengue y Sarria participarán en los 'showcases' que organiza BIME Bilbao 2025 el próximo mes de octubre, fruto de la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y los organizadores de la feria, una de las más relevantes a nivel nacional en el sector de las músicas actuales.

De este modo, como explica la Consejería en una nota, tras una convocatoria para participar en los formatos 'showcases' de la Feria, ésta ha seleccionado a tres bandas andaluzas que podrán presentar sus trabajos en directo a posibles compradores internacionales.

Este martes se ha dado a conocer esta selección en el anuncio de la programación completa de la feria, que se celebrará entre el 28 y el 31 de octubre y a la que asistirán, entre otros, artistas como Delaporte (ES), Mau y Ricky (VE), Orishas (CU), Queralt Lahoz (ES), Javiera Electra (CL), Sanguijuelas del Guadiana (ES), Esteban Rojas (ES), Lara91K (AR), Jesse Baez (GT), y Txopet (ES)

Entre las 70 bandas participantes en esta edición, actuarán los andaluces Musgö, arpista eléctrica y cantante con un estilo influenciado por el pop, el folk y la música electrónica; la cantante y compositora Alba MBengue y Sarria, una de las grandes bandas de rock andaluzas del momento.

En contexto, BIME Bilbao se ha consolidado como un encuentro profesional de primer nivel para el sector de la música donde se dan cita profesionales de todo el mundo. Durante los cuatro días que dura el evento, se reúnen compradores internacionales, agentes de ventas, distribuidores, discográficas y programadores de festivales que acuden para conocer lo más reciente de las producciones musicales.

De ahí que se haya renovado por segundo año la colaboración entre la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, para fomentar el intercambio cultural y contribuir a la internacionalización de sector musical andaluz.

Además de propiciar la participación de estas tres bandas, la Agencia impulsó una convocatoria para seleccionar doce proyectos a los que facilitará acreditación gratuita para el área de negocio BIME Pro, así como alojamiento para un representante de cada empresa seleccionada. Así mismo, ofrecerá a los participantes un stand institucional que serviría como "paraguas" en el que trabajar, mantener reuniones, recibir a programadores o agentes y mostrar material promocional.

La información propiciada por las compañías seleccionadas formará parte de los materiales promocionales diseñados y distribuidos en el stand virtual de la Agencia y sus representantes podrán participar al cóctel networking de Andalucía en BIME Pro, así como en otras acciones específicas que faciliten la expansión de las empresas andaluzas del sector musical.

Se trata de una acción cofinanciada por el Programa Andalucía Feder 2021-2027 y dotada con una contribución comunitaria del 85%. El objetivo es "facilitar la participación de empresas de producción andaluza y favorecer su difusión y promoción en todo el mercado internacional, así como propiciar un espacio de trabajo para los profesionales de la región".