Buscan voluntarios en Sevilla para investigar sobre el riesgo cardiovascular en mujeres durante la menopausia

Imagen de un laboratorio de investigación. - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía ha puesto en marcha una campaña de difusión para pedir la colaboración entre la población de Sevilla, en busca de voluntarios que puedan participar en un proyecto de investigación liderado por Inés Pineda, científica de la Fundación Progreso y Salud, sobre el riesgo cardiovascular en mujeres.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía en una nota, el proyecto, que está actualmente en curso, tiene el objetivo de entender cómo los lípidos y las hormonas alteran el riesgo cardiovascular en las mujeres y, en particular, en la etapa de la menopausia. En la línea de investigación que lleva a cabo Pineda en Cabimer ya han participado más de 600 voluntarios, pero sigue siendo necesaria la colaboración ciudadana, particularmente, en la ciudad de Sevilla.

De esta manera, se buscan mujeres y hombres que no reciban tratamientos hormonales actualmente --sí se permiten anticonceptivos-- y que no padezcan enfermedades autoinmunes u otras patologías que comprometan la salud del donante, incluyendo enfermedades cardiovasculares. La donación se hace mediante una extracción de sangre, de la que los profesionales del Biobanco que procesan las muestras se encargan de extraer ARN (una copia temporal del ADN) para estudiar la expresión génica; suero para estudiar las hormonas y metabolitos circulantes, así como las células del sistema inmune.

CÓMO PARTICIPAR Y HACERSE DONANTE

El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía cuenta con un Registro de Donantes de Muestras para la Investigación Biomédica que permite a la comunidad investigadora avanzar en el conocimiento de las enfermedades para mejorar su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Para participar basta con llamar al teléfono al 958894669; entrar en la web www.soydonanteparainvestigacion.es; o mandar un correo a registro.donantes.csalud@juntadeandalucia.es

La investigación que desarrolla esta científica de la Fundación Progreso y Salud, entidad dependiente de la Consejería aborda la particularidad del género femenino ante estas enfermedades en un periodo de su vida como es la menopausia o perimenopausia.

Pineda ha destacado que las enfermedades cardiovasculares, "tradicionalmente consideradas enfermedades de hombres", son también la primera causa de muerte entre las mujeres de todo el mundo, "por delante de otras más asociadas a ellas como el cáncer de mama o la osteoporosis". Además de criticar el "escaso estudio de las mujeres en investigaciones de estos casos".