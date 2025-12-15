El CAL celebra en Sevilla un nuevo acto sobre Literatura y Arquitectura de 1925 con el escritor Alejandro Valdivieso

Imagen de archivo del escritor Alejandro Valdivieso. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha añadido en Sevilla un nuevo acto del ciclo 'Arquitectura, Literatura, modernidad: las Generaciones del 1925', que tendrá lugar el 17 de diciembre en el Colegio de Arquitectos de Sevilla, a las 19,00 horas, con entrada libre. Además, contará con el escritor, arquitecto y codirector de la revista 'Arquitectura' del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Alejandro Valdivieso, quien tratará el tema de 'La generación del 25 y la revista Arquitectura (1918-1936)'.

El acto contará con la participación del director de la revista 'Neutra' del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Pablo Millán, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

'Arquitectura, Literatura, modernidad: las generaciones de 1925' parte de la premisa de que, en 1925, año de publicación de 'La deshumanización del arte' de Ortega y Gasset, la arquitectura y la literatura participaron del mismo espíritu de renovación y vanguardia.

Así, este ciclo es un homenaje a los arquitectos de la Generación de 1925, entre los que destacaron andaluces como Rafael Bergamín, Antonio Sánchez Esteve, o Gabriel Gutiérrez Geli, y a la generación literaria de 1927, llamada por Luis Cernuda de 1925.

Entre ellos se establecieron "lazos profundos", siendo el principal crítico de arquitectura de la época José Moreno Villa, secretario de redacción de la revista 'Arquitectura' del Colegio de Arquitectos de Madrid entre 1927 y 1933.

Su labor y divulgación de la arquitectura, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, será objeto de la charla de Alejandro Valdivieso, titulada 'La generación del 25 y la revista Arquitectura (1918-1936)', acompañado por el también arquitecto Pablo Millán.

El ciclo se ha desarrollado paralelamente en Málaga, Sevilla y Granada con nombres como Salvador Moreno Peralta, Anatxu Zabalbeascoa, Juan Calatrava o Estrella de Diego.

Además ha dado el salto internacional hasta Roma, gracias a la colaboración de la Academia de España y el Instituto Cervantes. En la ciudad italiana se han llevado a cabo diversas actividades entre el 4 y 9 de diciembre con la participación de Azucena López Cobo, Juan Martín Prada, Carla Subrizi, José Joaquín Parra, Maddalena Scimemi, Laura García Lorca y Andrés Soria Olmedo.

En este sentido, el Centro Andaluz de las Letras editará el libro 'La ironía y la ficción. José Moreno Villa y la arquitectura moderna (1925-1935)', de Humberto Huergo Cardoso, del Carleton College (Estados Unidos), que incluye la conferencia de Moreno Villa 'Fundación contra forma, confort contra lujo', pronunciada en 1930.

Alejandro Valdivieso es arquitecto y su trabajo aborda una reflexión teórica del ejercicio de la profesión y la investigación histórica. Escribe en diversos medios, es coeditor y codirector de la revista 'Arquitectura' del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y profesor universitario en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Ha publicado tanto en España como fuera de ella y sus trabajos se han centrado en la relación entre historia, cultura y técnica. Recientemente, ha coeditado el libro 'Viviendas para el Patronato de Casas Militares. Fernando Higueras, Antonio Miró, Madrid 1966-1974'. Del mismo modo, es miembro de la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo, del Consejo de Redacción de los tres primeros números de su revista 'Varia' y, desde 2023, miembro de su comité científico.

Pablo Millán, por su parte, es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y Doctor Arquitecto por la misma universidad. Es autor de numerosos proyectos en los que se han unido la investigación patrimonial con una nueva arquitectura. Su obra ha sido publicada en diversas revistas de ámbito nacional e internacional, como muestran sus recientes artículos en 'Wallpaper', 'Casabella' o 'Domus'.

Además, ha desarrollado varias patentes entre las que sobresale por su impacto en el tema patrimonial la creación de unos Filtros de Sal para la conservación de restos arqueológicos y ha impartido conferencias en numerosas universidades y organismos, destacando el American Institute of Architects, el Consejo de Rectores de Valparaiso, el Colegio de arquitectos de Chile, la Sapienza en Roma o la Universidad Politécnica de Madrid.