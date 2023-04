El CAL organiza en Sevilla un encuentro con el editor y guionista de cómics El Torres por el Día Internacional del Libro

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza para este martes 18 de abril un encuentro digital y presencial con el "prolífico" guionista y editor de cómics El Torres para celebrar el Día Internacional de Libro Infantil y Juvenil, instaurado el 2 de abril.

En este diálogo, el malagueño se dirigirá a todos los públicos, entre ellos al alumnado de Secundaria y de Escuelas de Artes de Andalucía previamente inscritos. El evento tendrá lugar en la sede del Centro Andaluz de las Letras a las 12 horas y será retransmitido virtualmente en 'https://www.youtube.com/@culturacuenta/streams', detalla la Junta en una nota de prensa.

El Torres está especializado en historias de terror y de aventuras y cuenta con una notable trayectoria internacional. En este encuentro analizará su obra 'Goya. Lo sublime terrible', creada junto a Fran Galán. Francisco de Goya se encuentra en Cádiz, recuperándose de una terrible enfermedad que le ha dejado sordo, con terribles fiebres, jaquecas y alucinaciones. Está teniendo visiones terribles, cosas del otro mundo que le asedian, visiones de muerte que más tarde se harán reales en los campos empapados en sangre de la Guerra de la Independencia.

Quizá esos monstruos no sean reales pero su amigo Asensio Julià sí lo es y él forma parte de ese otro mundo. "Les mostraré viñetas de terror y horror para analizar el poder que tiene el cómic despertando sensaciones", explica Juan Torres.

Algunas de sus obras más reseñadas han sido 'The Veil' (El Velo, 2009), la serie 'Nancy in Hell' (2010-2014) y 'The Suicide Forest' (El Bosque de los Suicidas, 2010), una obra que ha llamado la atención de las compañías cinematográficas y ha sido premiada con tres Premios Haxtur. En 2015 recibió el Premio al Mejor Guionista, en Expocómic, por la novela gráfica 'El Fantasma de Gaudí', que también fue galardonada en el Salón de Barcelona 2016 como Mejor Obra Nacional.

En 2017 recibió también el I Premio Carlos Giménez por el guión de 'Camisa de Fuerza', libro que también recibió el reconocimiento del Salón del Cómic de San Sebastián. Desde 1967 la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY) celebra, el 2 de abril, el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil para conmemorar el nacimiento del escritor danés Hans Chrisan Andersen.

Desde entonces, cada año, es una Sección Nacional la que patrocina el día, elige un tema e invita a un escritor del país a escribir un mensaje para los niños del mundo y a un ilustrador a diseñar un póster, materiales que se utilizan en todo el mundo para promocionar los libros y la lectura. En 2023 le ha correspondido a la sección griega difundir el mensaje de Vagelis Iliopoulos y el cartel de Phoni Stepahnidi.

El Centro Andaluz de las Letras se suma a esta festividad con el mencionado encuentro de mañana 18 de abril en la sede del CAL en Málaga al tiempo que se retransmitirá vía internet a través de 'https://www.youtube.com/@culturacuenta/streams'.