La campaña 'Aprende a crecer con seguridad' lleva la cultura preventiva a diez colegios de Sevilla y provincia

Imagen de alumnos durante la formación 'Aprende a crecer con seguridad'. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Aprende a crecer con seguridad' ha presentado este lunes en el CEIP La Borbolla de Sevilla iniciativas en materia de prevención, en la que participarán casi 600 alumnos de quinto y sexto curso de Educación Primaria de diez colegios de la provincia. Esta iniciativa tiene como objetivo "concienciar sobre los accidentes a los alumnos, padres y profesores, apostando por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y educando en la cultura preventiva".

Según ha detallado la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla en una nota de prensa, han participado el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla, Antonio Augustín, y el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla, Miguel Ángel Arauz, acompañados por Blanca Gastalver, concejal de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, y la directora del centro, Violeta Cordobés.

Durante la estancia en el CEIP "La Borbolla", ambos delegados han visitado el aula móvil donde la Jefa del Área de Formación, Información y Estadística, Gema Hinojosa; y la Enfermera del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla, Cristina Damas, así como por Carlos Morillo, técnico, han explicado al alumnado cómo prevenir accidentes a través de material interactivo, juegos y tebeos, especialmente diseñado para acercar a los niños y niñas los principales conceptos de la prevención de riesgos.

La campaña usa como eje protagonista a 'Segurit@', con quien los escolares "aprenden a tomar decisiones adecuadas en situación de riesgos y a aplicarlas más allá del ámbito escolar de una manera interactiva, lúdica y muy divertida".

Al respecto, el delegado territorial de Empleo, Antonio Augustín, ha remarcado la importancia de la "concienciación sobre la prevención desde edades muy tempranas". Asimismo, ha detallado que la elección de las edades "no es casual; se debe a que, estadísticamente, es entre los 10 y 11 años cuando ocurren más accidentes. Por ello, nuestro esfuerzo se centra en concienciar hoy para reducir los accidentes infantiles y, en un futuro, evitar los accidentes y enfermedades de carácter laboral, entendiendo la seguridad en el aula como el cimiento de la seguridad laboral".

En cuanto a la forma de transmitir estos valores, Augustín ha subrayado que "Aprende a Crecer con Seguridad" utiliza una metodología basada en la gamificación, empleando dinámicas de juego y las aventuras de la mascota 'Segurito' para motivar al alumnado. Según ha detallado el delegado, "no buscamos simplemente evitar una caída puntual en el patio; el objetivo profundo es educar a los futuros trabajadores y empresarios en la responsabilidad de preservar la vida. Queremos crear hábitos que acompañen a estos escolares durante toda su trayectoria vital, sembrando una semilla de protección que florecerá en una sociedad más segura y productiva".

Además de agradecer la colaboración de todos los centros escolares que, como el CEIP Borbolla, participan en la campaña abriendo sus puertas, el delegado de Empleo ha apuntado que "los principales objetivos de esta iniciativa son concienciar sobre los accidentes a niños, padres y profesores, integrando en la cultura de la prevención a la sociedad en su conjunto como elementos activos influyentes en el proceso educacional del niño".

Por su parte, el delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Ángel Araúz Rivero, ha subrayado que este tipo de iniciativas "contribuyen a que el alumnado incorpore hábitos seguros y conocimientos esenciales que serán de gran utilidad tanto en su vida personal como en su futuro profesional".

Asimismo, ha añadido que "esta campaña destaca por su metodología cercana y participativa, incorporando herramientas de gamificación que facilitan el aprendizaje de una forma dinámica y motivadora para el alumnado. En este contexto, la mascota 'Segurito' se convierte en un elemento clave para conectar con los niños y niñas, transmitiendo de manera didáctica y amena la importancia de actuar siempre con seguridad en su entorno cotidiano".

En contexto, 'Segurit@' fue iniciada en 1994 en Jaén y desarrollada desde 2003 en toda Andalucía para fomentar el valor de la prevención de riesgos laborales en la comunidad educativa. 'Aprende a crecer con Seguridad' es una iniciativa que trabaja en cuatro direcciones: las campañas de sensibilización escolar, los estudios sobre accidentalidad infantil y otras problemáticas, la formación de los profesores y la elaboración de las guías de apoyo para el profesorado.

El programa de intervención educativa 'Aprende a crecer con seguridad' es una iniciativa que se realiza a nivel autonómico, con el fin de "fomentar la adopción del valor prevención en la comunidad educativa y difundir a través de ella las bases de una conducta segura". Se trata por tanto de "formar en prevención desde el aula o centro escolar, por entender a la educación como el motor de cambio de una sociedad que deseamos segura y saludable en sus comportamientos y actitudes, tanto en lo personal como en lo profesional".

La coordinación del desarrollo de esta Campaña es efectuada por la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, siendo los Centros de Prevención de Riesgos Laborales los que llevan a cabo las actividades en los Centros Educativos seleccionados a través de sus Áreas de Formación, Información y Estadística.

En las sesiones, que imparten técnicos y personal sanitario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, se fomenta la participación del alumnado, usando juegos y materiales audiovisuales protagonizados por el súper héroe de la prevención, Segurit@, para informar y concienciar sobre los conceptos de prevención, riesgos y accidentes.

Los escolares aprenden a identificar los principales riesgos a los que pueden estar expuestos en su día a día y entorno más cercano --caídas, ahogamientos, atrapamientos, contusiones, fracturas, golpes, cómo curar heridas, cómo actuar ante intoxicaciones, asfixias, quemaduras, o electrocución-- y se les guía para que sepan cómo prevenirlos, tomando decisiones adecuadas en situación de riesgos y aplicándolas más allá del ámbito escolar.

La campaña incluye charlas informativas y la entrega de una guía de prevención de riesgos domésticos a padres y madres del alumnado de los colegios que participan cada año, así como la entrega de materiales didácticos al profesorado de los centros para trabajar de manera transversal la conciencia preventiva en las aulas.

En este sentido, hay que recordar que según ha detallado la Junta de Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España los accidentes son la cuarta causa de muerte en menores de 15 años, junto a los de tráfico, seguida de ahogamientos y sofocaciones, caídas y quemaduras.

Según este trabajo, la franja de edad de mayor frecuencia de accidentes va de los 10 a los 12 años y la mitad de éstos ocurren en casa, seguidos de la calle (34%) y el colegio (17%). Casi la cuarta parte estuvieron causados por caídas, seguidos de golpes, cortes, quemaduras, asfixia, electrocuciones e intoxicaciones.

RECORRIDO DEL AULA MÓVIL DE 'APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD'

En Sevilla, la campaña dio comienzo el pasado lunes 4 de Mayo en el CEIP Andalucía, en Cañada Rosal y ha visitado ya el CEIP Las Erillas, en Aznalcázar; el CEIP La Paz en Sanlúcar La Mayor; el CEIP Maestra Natalia Albanés, en Espartinas; y el CEIP Maestro Antonio Reyes Lara, en Gines.

Tras la visita de este martes al CEIP La Borbolla en Sevilla, el aula móvil continuará su recorrido hasta el viernes 15 de mayo, visitando el CEIP El Palmarillo, en Dos Hermanas, el martes 12 de mayo; el CEIP Europa del mismo municipio, el miércoles 13 de mayo y el CEIP Calvo Sotelo de la capital, finalizando en El cuervo, en el CEIP El Pinar, el viernes 15.