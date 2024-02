Carmen Crespo pide más flexibilización del Pepac por ser "insuficientes" las medidas del Gobierno

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha participado este lunes, online, en el Consejo Consultivo con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y el resto de los consejeros de las demás comunidades autónomas.

Crespo ha expresado la necesidad de "una mayor flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac)" y ha calificado las medidas anunciadas por el Gobierno de España de "insuficientes". Además, Crespo ha reprochado al Ministerio que haya tomado la decisión sin la aportación de las comunidades autónomas, según informa la Junta en una nota de prensa.

Carmen Crespo ha mostrado, no obstante, su "satisfacción" por avances como un mayor apoyo para la incorporación de jóvenes al campo o para la ganadería extensiva. Sin embargo, la consejera echa en falta que se atiendan "las alegaciones conjuntas que hemos presentado Junta de Andalucía, organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía al Pepac, como, por ejemplo, la solicitud de que la agricultura ecológica se considere como un ecorregimen per se, al igual que el aserpiado y que solicitamos uno específico para el regadío".

La consejera ha lamentado que "lo que ha ocurrido, hasta el momento, es que se ha hecho caso omiso de todas las peticiones que hemos hecho desde hace mucho tiempo junto al resto de componentes de la Mesa de Interlocución Agraria". Crespo ha puesto en valor que, "aunque tarde, esto esté cambiando, si bien necesitamos una nueva PAC con más recursos y una Reserva de Crisis que, en una coyuntura como la actual, dé liquidez al sector". Sin olvidar la petición de más fondos Next Generation para luchar contra los efectos de la sequía y para poder establecer un regadío aún más eficiente.

Sobre la eliminación de la obligatoriedad de contar con el cuaderno digital agrario, algo que, como ha explicado la consejera, "no se estaba solicitando aún en otros países de la Unión Europea", Crespo ha asegurado que "nuestro sector agrario no puede hacer cada vez más por menos, no se le puede pedir a nuestros agricultores cada vez más requisitos relacionados con la sostenibilidad si va a suponer la falta de rentabilidad de sus explotaciones y costes de producción cada vez más elevados".

Todo ello motivado, según ha recalcado Crespo, "por tildar la PAC del Pacto Verde Europeo sin valorar el necesario equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad, una cuestión que tiene que elevar y pedir el Gobierno de España ante la Unión Europea".

Crespo ha solicitado, de nuevo, en el Consejo Consultivo que se trabaje por conseguir que se apliquen cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países, incluso "rehacer algunos acuerdos en los casos en los que, por ejemplo, coinciden nuestros calendarios de producción con los de los países firmantes". La consejera ha lamentado que no se aprovechara la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, el segundo semestre del pasado año, para solicitarlo.

La consejera ha incidido, además, en la necesidad de trabajar para hacer más eficientes los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) para evitar la competencia desleal de terceros países. Crespo ha resaltado que "nosotros enviamos productos de calidad a los consumidores europeos, lo que se importe de terceros países tienen que tener los mismos requisitos".

La consejera de Agricultura ha subrayado que "las peticiones de nuestros agricultores y ganaderos son justas, máxime cuando la PAC ha supuesto un recorte de 500 millones de euros para el sector agrario andaluz". Crespo ha recordado que "junto al sector, enviamos una propuesta de modificación para que los fondos llegaran sin recortes al campo y con una mayor simplificación y flexibilización del Pepac, pero no tuvieron a bien aceptarlo". La consejera ha recordado que "desde Andalucía flexibilizamos todo lo que estaba en nuestra mano, hasta el punto de que el ministro nos alertó de que podíamos excedernos".