Carolina España preside este lunes la entrega de los Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza 2025

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, presidirá este lunes, 19 de enero, en el Teatro Central de Sevilla, el acto de entrega de la primera edición de los Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza 2025.

Según ha detallado la Junta en una nota, las empresas galardonadas, cuyos máximos representantes recogerán los premios son; Dcoop, Pilatus Aircraft Ibérica, Acesur, Biorizon Biotech, Cobiomic Bioscience y DHV Technology.

Junto a la consejera de Economía, participarán en el acto, entregando diferentes galardones, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente de la CEA, Javier González de Lara; el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas; y el director general de Andalucía Trade, Antonio Castro.

El acto de entrega se iniciará a las 19,00 horas, será emitido en directo por Canal Sur + y conducido por la periodista de Canal Sur Desirée García Escribano. Contará con interpretaciones musicales de guitarra, violín y piano, a cargo del trío Alfatu, compuesto por Juan Campos, María Bono y Julia Gonzalo, profesores del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal Morales de Sevilla.