El CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla) estrena un centro de dos líneas de Infantil y Primaria

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo (3d), visita en La Campana (Sevilla) el colegio de Infantil y Primaria Bernardo Barco. A 6 de abril de 2026 en La Campana, Sevilla (Andalucía, España). - Esther Lobato - Europa Press

LA CAMPANA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha realizado una visita técnica a los nuevos edificios del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bernardo Barco en la localidad de La Campana (Sevilla), que han permitido la entrada en funcionamiento, ya para este curso 2025/26, de un centro de dos líneas de Infantil y Primaria y su reagrupación en una sola sede.

El nuevo centro cuenta, en la zona docente, con seis aulas polivalentes de Infantil con capacidad para 150 alumnos, provistas de sus aseos y aulas exteriores. Hay, además, doce aulas polivalentes de Primaria con 300 puestos escolares, aula de Educación Especial con aseo adaptado, cuatro aulas de pequeño grupo, espacios comunes, núcleos de aseos, sala de usos múltiples, biblioteca, gimnasio con vestuarios y sala de recursos.

El CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla) tiene matriculados en el presente curso 2025/26 a un total de 380 alumnos y las nuevas instalaciones tienen capacidad para escolarizar hasta un máximo de 450 niños, según los números facilitados por la Junta en una nota.

En la zona de administración se ubican el despacho de dirección, la secretaría y archivo, la jefatura de estudios, una sala para el profesorado, otra sala para la asociación de madres y padres y para el alumnado, la conserjería y reprografía y aseos para profesorado. Los espacios comunes se componen de almacén general, comedor con cocina para gestión in situ, aseos y vestuarios para personal no docente, cuarto de limpieza y basura y cuarto de instalaciones.

En las zonas exteriores se proyectaron un porche cubierto, zonas de juego diferenciadas para infantil y primaria, dos pistas polideportivas, área ajardinada, huerto y estacionamiento de vehículos para docentes, así como una zona reservada para una futura ampliación si fuera necesaria.

En esta parte se están terminando los trabajos de edificación y adecuación de los espacios, pues es la última en la que se ha desarrollado los trabajos, que han supuesto una inversión total de 7,8 millones de euros y han sido desempeñados por Construcciones Serrot, empresa adjudicataria de la obra, a partir del proyecto redactado por Unión Integrada de Arquitectos.

El coste total de la obra y su equipamiento ha sido de 7,8 millones de euros. Además, el CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla) dispone ya del equipamiento para las aulas digitales consistente en 16 paneles digitales fijos, dos paneles digitales móviles, seis ordenadores de sobremesa y tres impresoras 3D, que han supuesto una inversión de 43.458,37 euros.

Esta dotación se complementa con dispositivos del proyecto MRR; un conjunto de 21 ordenadores portátiles con EducaAndOS y 13 Chromebooks, cinco ordenadores portátiles con arranque dual y 19 portátiles de 11,6", que supusieron un coste total de 17.354 euros y que fueron entregados al centro entre noviembre de 2024 y febrero 2025. Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del marco 2021-2027.