El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge este martes la presentación del libro 'Amnesia', del artista Chema Cobo.

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ambos dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte, han organizado la jornada 'Memorias de un Joker', para presentar el libro de aforismos 'Amnesia' del artista Chema Cobo.

Como se ha detallado en una nota, el acto tendrá lugar este martes, 1 de abril, a las 19,00 horas, en el aula de conferencias del Pabellón Real del CAAC con acceso libre hasta completar aforo.

En el encuentro está prevista la participación del profesor de la Universidad de Vigo, crítico y comisario de exposiciones, además de prologuista de la publicación, Alberto Ruiz de Samaniego, y con el artista, comisario, investigador y Premio Nacional de Artes Plásticas 2024, Pedro G. Romero.

Asimismo, contará con la directora del Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, como moderadora, Lorena Codes. Destacar la relevancia de Chema Cobo, quien combinó magistralmente lo verbal y lo visual en su obra es el objetivo que se plantea el encuentro.

Del mismo modo, se analizará el contenido de la publicación, que recopila un conjunto de aforismos desarrollados por el artista a lo largo de su extensa trayectoria creativa.

'Amnesia' es el resultado de la recopilación de dos publicaciones anteriores compiladas, 'Amnesia I' y 'Amnesia II', a las que se sumaron las sentencias que Cobo dejó escritas en decenas de cuadernos que recopiló Rosaline Lefevere y que ha editado Alberto Ruiz de Samaniego para la editorial Abada.

El volumen "reúne pequeños chispazos de pensamiento que abordan las cuestiones que dibujaban el mapa mental de un artista de afilada inteligencia y amplia cultura".

Temas como la identidad, el peso del lenguaje, las tribulaciones de la historia o la espectacularización del arte centran las páginas de este libro, siempre desde la ironía y con la máscara como rasgo de estilo.

Esta publicación es el punto de partida de la Biblioteca del Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales, una iniciativa destinada a activar la consulta de ensayos e investigaciones sobre el arte contemporáneo andaluz.

En este sentido, Codes ha indicado que "las publicaciones se vertebrarán en varias colecciones, a saber, monográficos de figuras relevantes para la historia del arte contemporáneo andaluz, ensayos que aborden cuestiones de actualidad y catálogos en torno a la obra de los creadores andaluces".

Cobo y su obra adquieren un significado especial en el museo, pues fue el artista que inauguró el espacio expositivo del Monasterio de la Cartuja en 1998 con la muestra 'El laberinto de la brújula'.

La figura de Chema Cobo (Tarifa 1952-Málaga 2023) es fundamental para entender la historia del arte contemporáneo andaluz y español. Estudió Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y estuvo vinculado a la Nueva Figuración Madrileña. Su obra, de estilo surrealista y colorido, refleja una visión escéptica y sarcástica de la realidad.

En los años 80, tras regresar a su ciudad natal, incorporó influencias del barroco andaluz y de artistas como Goya y Picasso, y fue evolucionando hacia el neoexpresionismo y la transvanguardia. En su etapa final, su pintura se centró en la figura y el mensaje escrito, con símbolos recurrentes como el joker, el laberinto y el camaleón. S

u obra forma parte de museos y colecciones públicas como el CAAC Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), la Colección Los Bragales (Santander), Kunstmuseum (Berna, Suiza), The Metropolitan Museum of Art (Nueva York, EE. UU), Mncars Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) o Museum of Contemporary Art (Chicago, EE. UU).