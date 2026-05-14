El Centro Andaluz de las Letras ofrece varias actividades literarias entre el 18 y el 28 de mayo con acceso gratuito

El periodista Juan Cruz conversará sobre 'Inolvidables. La pasión de entrevistar' el 18 de mayo en el Cicus a las 19,00 horas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha propuesto distintas actividades literarias para la segunda quincena de mayo. Nombres relevantes como los de Juan Cruz, Premio Nacional de Periodismo Cultural; Fernando Belzunce, director editorial de Vocento; Eider Rodríguez, bautizada como la 'cuentista vasca'; el multipremiado Jesús Carrasco; la actriz y escritora Carolina Yuste, y el poeta José Antonio Santano están presentes en la programación.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, las seis actividades girarán en torno a sus estrenos literarios y se realizarán en distintos espacios y fechas entre el 18 y el 28 de mayo, con acceso gratuito en todos ellos.

En concreto, el periodista Juan Cruz está programado el lunes 18 de mayo para conversar sobre 'Inolvidables. La pasión de entrevistar' (Galaxia Gutenberg), un libro que recoge entrevistas con personajes de la cultura española e internacional realizadas por Cruz durante los últimos cincuenta años. Así, el lector podrá conocer mejor a Susan Sontag, Gabriel García Márquez, Javier Marías, María Zambrano, Emilio Lledó o Doris Lessing entre otros.

Juan Cruz dialogará sobre sus experiencias como entrevistador, el género que siempre le ha apasionado, con otra informadora cultural de larga trayectoria profesional, Maite Chacón. La actividad se llevará a cabo en el Cicus a las 19,00 horas.

Al día siguiente, el martes 19 de mayo, llega una de las citas más destacadas. El periodista Fernando Belzunce, director de Vocento, visitará la ciudad hispalense con motivo de la publicación de 'Periodistas en tiempos de oscuridad' (Ariel), un ensayo con más de cien testimonios de periodistas de todo el mundo, incluyendo Premios Nobel y Pulitzer. En su obra, el autor aborda los problemas globales que acechan la profesión, tales como la censura, las amenazas por redes sociales o el desprestigio, y reivindica el periodismo como garantía de las democracias. En esta charla le acompañará el director de ABC Sevilla, Alberto García Reyes. Será a las 19,00 horas en el Cicus.

El día 20 de mayo la escritora Eider Rodríguez, conocida como la 'cuentista vasca', se aproximará a su libro de relatos 'Era todo el mismo hueco' (Random House), seis historias de amor y desamor, de vida y muerte, de plenitud y bienestar, de fragilidad y destino. Su publicación supone la vuelta a las librerías de esta autora que alcanzó un gran éxito con su primer libro 'Un corazón demasiado grande' en 2017. Compartirá la sesión con ella la arquitecta Reyes Gallegos a las 19,00 horas en el mismo espacio.

Además, este mes se celebrarán dos actividades en el Teatro Central de Sevilla con autores tan trascendentes como Jesús Carrasco y Carolina Yuste, con todas las invitaciones agotadas. Jesús Carrasco, Premio Biblioteca Breve 2024 por 'Elogio de las manos', hablará el día 21 de mayo sobre la reciente publicación de 'El detalle' (Seix Barral), una novela que regresa a los conflictos de la vida doméstica centrándose en la relación de pareja y en cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo.

Carrasco despliega una vez más en esta nueva obra su habitual precisión en el lenguaje y un incisivo sentido del humor, sobre los que disertará a las 19,30 horas junto al escritor Isaac Rosa, Premio Biblioteca Breve 2022 por 'Lugar seguro'.

Por su parte, Carolina Yuste, ganadora de dos Goya, expondrá el lunes 25 de mayo los entresijos de su novela 'Toda mi violencia es tuya' (Barrett). La actriz y escritora conversará sobre la supervivencia en el mundo violento con el futbolista del Real Betis Balompié Héctor Bellerín a las 19,30 horas. Para ambos encuentros las invitaciones están agotadas, aunque en el caso de cancelaciones, se activará la reserva nuevamente los mismos días de los eventos a partir de las 14,00 horas.

De este modo, la propuesta mensual del Centro finaliza con una lectura de poemas de 'La luna en el olivar' (Ed. Alhulia) del escritor José Antonio Santano. Su obra es un conjunto de haikus, un tipo de poesía japonesa, en torno a la naturaleza andaluza. Los asistentes podrán conocer este nuevo trabajo y su proceso creativo el 28 de mayo en la Biblioteca Infanta Elena.

Por último, el escritor Salvador Compán y el catedrático de Filología Manuel Vázquez Medel arroparán al autor en la lectura de una selección de ellos y en la conversación posterior. Está prevista a las 19,30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.