El centro de salud La Oliva de Alcalá (Sevilla) impulsa un programa innovador sobre hábitos saludables en la infancia

La enfermera comunitaria Laura de los Santos (i) y la enfermera pediátrica María López, ambas del centro de salud Ntra. Sra. De La Oliva, de Alcalá de Guadaíra, promotoras del proyecto asistencial. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud Nuestra Señora de La Olivá de Alcalá de Guadaíra (Sevilla, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, ha puesto en marcha el proyecto comunitario de promoción de la salud infantil 'Club de los Pequeños Campeones', una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 8 y 12 años y sus familias.

Este programa se enmarca en la Estrategia de Salud Comunitaria de Andalucía 2026-2030, que apuesta por reforzar el papel de la Atención Primaria como motor de salud en la comunidad, promoviendo la participación ciudadana y la creación de entornos saludables más allá de la consulta, informa en un comunicado.

El proyecto ha sido diseñado por las profesionales de enfermería Laura de los Santos (enfermera comunitaria) y María López (enfermera pediátrica). Su objetivo es dar respuesta a retos actuales como la obesidad infantil, el sedentarismo, la complejidad en la gestión emocional o el desconocimiento de conocimientos básicos sobre salud.

Lejos de ser un conjunto de talleres aislados, el 'Club de los Pequeños Campeones' se plantea como un programa estructurado con identidad propia, que busca generar cambios reales y duraderos en los hábitos de vida de los menores a través de la educación, la motivación y el sentimiento de pertenencia.

El programa se desarrollará durante un mes, con sesiones semanales los lunes a las 18,30 horas en el propio centro de salud, facilitando así la asistencia fuera del horario escolar. A lo largo de seis 'misiones', los participantes irán adquiriendo conocimientos y habilidades clave de forma dinámica y participativa.

Entre los contenidos, destaca el aprendizaje sobre alimentación equilibrada mediante juegos interactivos, la identificación del hambre emocional, el diseño de menús saludables con herramientas digitales, o la lectura crítica de etiquetas en el supermercado.

Además, el programa incluye una sesión específica dirigida a familias, clave para consolidar hábitos en el entorno doméstico. El recorrido culminará con una gran actividad comunitaria en el Parque Oromana, donde se celebrará el 'Desafío de los Campeones', una jornada al aire libre con dinámicas de actividad física, técnicas de relajación y una ceremonia final de reconocimiento.

COMUNIDAD, INNOVACIÓN Y PROTAGONISMO INFANTIL

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es su enfoque innovador, que incorpora dinámicas lúdicas, uso de herramientas digitales como la Inteligencia Artificial (IA) y estrategias para reforzar la motivación de los menores a través del reconocimiento y el trabajo en grupo.

Cada participante contará con un 'Pasaporte del Pequeño Campeón' y un sistema de misiones progresivas, fomentando así el compromiso y la continuidad. Al finalizar, recibirán una 'Caja Campeones en Casa' con materiales educativos y retos para seguir practicando en familia.

En este sentido, Laura de los Santos, enfermera comunitaria e impulsora del programa, subraya que "este proyecto refleja el potencial de la enfermería comunitaria para trabajar directamente con la población, no sólo desde la consulta; sino acompañando a las familias en su entorno y generando cambios reales en los hábitos de vida".