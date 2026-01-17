Los centros 'Misión' impulsan en un año el emprendimiento digital en Andalucía con 93 startups y 600 acciones formativas

Archivo - Imagen del centro 'Misión' del Puerto de Algeciras (Cádiz) sobre logística portuaria. - SERGIO FLORES-JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha desplegado cuatro centros especializados en "sectores relevantes" de la economía andaluza, como son la agricultura y la logística portuaria, así como los sectores tradicionales y videojuegos y contenidos digitales junto a movilidad inteligente como sectores con gran proyección de futuro. Cuatro centros 'Misión' que poseen un mismo objetivo: ayudar a los emprendedores a desarrollar soluciones digitales que "den respuesta a los retos reales" que afrontan cuatro sectores estratégicos para la economía andaluza. En estos cuatro centros se ha apoyado durante 2025 a 93 startups --integradas por 215 personas emprendedoras--, ayudándolas a convertir sus ideas en proyectos reales y con futuro.

Según ha detallado la Junta en una nota, con una inversión de doce millones de euros --de ellos, 8,6 procedentes de fondos NextGenerationEU--, el proyecto Misión, liderado por la ADA en el marco del programa Retech, se consolida como una "herramienta clave" para apoyar el emprendimiento digital en Andalucía, generar oportunidades para el talento joven y contribuir a una economía "más innovadora y sostenible". Estos cuatro centros especializados en sectores de agricultura, videojuegos y contenidos digitales, logística portuaria y movilidad inteligente, contribuyen al impulso en Andalucía de nuevos ecosistemas empresariales y al desarrollo de modelos de negocio basados en la tecnología.

En este sentido, ha destacado que el proyecto 'Misión' ha cerrado 2025 con un balance de actividad positivo tras la puesta en marcha de estos cuatro centros de emprendimiento digital repartidos en localizaciones estratégicamente seleccionadas por su potencial de desarrollo en sus respectivos ámbitos.

Por un lado, en el municipio de El Ejido (Almería), el centro está especializado en Agrotech para aprovechar "el enorme peso" de la agricultura y la agroindustria de la provincia almeriense; en Jaén, 'Misión' se orienta hacia uno de los sectores con mayor proyección, como es el gaming y la creación de contenidos digitales; en el Puerto de Algeciras (Cádiz), el foco se sitúa en la logística portuaria, que afronta desafíos de calado como la automatización o la descarbonización; mientras que en Alhaurín de la Torre (Málaga), la 'smart mobility' o movilidad inteligente es la protagonista.

El de Jaén se ha erigido en 2025 como el centro con mayor número de participantes, al acoger 31 startups (33% del total), que trabajan en el desarrollo de videojuegos, realidad extendida e inteligencia artificial aplicada a la creación de contenidos. En El Ejido, 29 startups desarrollan soluciones para una agricultura "más eficiente y sostenible" a través del uso inteligente del agua, sensores en cultivos o la automatización de tareas agrícolas.

En el centro de Alhaurín de la Torre, son 21 las startups que trabajan en movilidad inteligente, con soluciones para la gestión de flotas, transporte sostenible, movilidad eléctrica e infraestructuras urbanas conectadas.

Y en el centro de logística portuaria del Puerto de Algeciras, ha explicado que doce startups utilizan la tecnología para "optimizar la gestión, seguridad y eficiencia de los puertos", con proyectos que, a su juicio, también atraen talento externo, como demuestra que la mitad de las startups participantes proceden de fuera de Andalucía.

En conjunto, "los centros están demostrado que Andalucía es un buen lugar para emprender, innovar y crear empleo tecnológico, combinando la especialización sectorial con una visión regional coordinada", ha subrayado el Gobierno andaluz.

Asimismo, ha reseñado que del total de startups participantes, 76 proyectos (el 82% del total) se encuentran en programas de aceleración, dirigidos a fases tempranas de validación, mercado y ventas, mientras que 17 startups (18%) forman parte del programa de alto rendimiento, orientado al escalado, la internacionalización y la captación de inversión.

Las tecnologías más presentes en los proyectos desarrollados son la Inteligencia Artificial, las plataformas de software y el Internet de las Cosas (IoT), con presencia también de blockchain, robótica y Big Data. El 70% de las personas emprendedoras cuentan con formación científico-técnica, destacando perfiles de ingeniería --el 44% de los representantes de los proyectos son ingenieros--.

FORMACIÓN PRÁCTICA Y ACOMPAÑAMIENTO

Uno de los pilares de 'Misión' es el acompañamiento a las personas emprendedoras. A lo largo de 2025 se han desarrollado 601 acciones formativas en los cuatro centros, con 74 talleres, 63 masterclass y 464 mentorías especializadas que suman 714 horas de acompañamiento. Según ha señalado la Junta, se han abordado contenidos técnicos, de negocio, mercado, sostenibilidad, ciberseguridad, internacionalización y escalado, adaptados a las particularidades de cada sector. Ademñas, ha afirmado que estas actividades han ayudado a las startups a "mejorar sus productos, a entender mejor el mercado, aprender a vender, crecer de forma sostenible y prepararse para buscar inversores".

En paralelo, el programa de apoyo a la inversión y financiación ha permitido formar a 262 personas en estrategias de acceso a capital y organizar encuentros con inversores para que los proyectos puedan presentar sus ideas y dar el salto a nuevas fases de crecimiento, con 178 asistentes. Además, se han desarrollado 28 interacciones one-to-one con startups y 39 mentorías especializadas en inversión.

En 2025, Misión ha impulsado además espacios de innovación abierta, donde startups, empresas, administraciones y ciudadanía han trabajado juntos para identificar y abordar desafíos reales del territorio.

A través de las jornadas 'Ecosistemas en acción', celebradas en los cuatro centros, se han identificado retos como la gestión del agua y el suelo en la agricultura, la movilidad sostenible, la revitalización urbana o la mejora de infraestructuras clave.

Estas iniciativas servirán de base para nuevas convocatorias de retos tecnológicos en 2026, consolidando el proyecto 'Misión' como "una herramienta clave" para apoyar el emprendimiento digital en Andalucía, generar oportunidades para el talento joven y contribuir a una economía más innovadora y sostenible.

Finalmente, la Junta de Andalucía ha puesto en valor que, en 2026, 'Misión' continuará creciendo y conectando ideas, personas y territorios para que "la tecnología se ponga al servicio de los retos que afronta la sociedad andaluza, reforzando el papel de los centros como motores de innovación, cohesión territorial y crecimiento económico sostenible en Andalucía".