Cerca de 40 entidades de Sevilla y provincia se benefician de las ayudas destinadas al arte sacro

1066213.1.260.149.20260305142051 La consejera de Cultura, junto a una de las obras de arte sacro. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha informado este jueves de que un total de 37 entidades de Sevilla y provincia han resultado beneficiarias de la convocatoria de ayudas para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso, por un importe de 1,3 millones de euros. "Con esta iniciativa, el Gobierno de Moreno vuelve a dar su apoyo a una expresión artística de primer nivel, singular, propia e identitaria de Sevilla y Andalucía".

Así lo ha señalado la consejera en el transcurso de una visita a las instalaciones de Musae Restauración, donde en la actualidad se intervienen bienes de la parroquia de Santa Ana y de las hermandades de San Bernardo y de Santiago Apóstol de Aznalcázar, tal como informa la Junta en una nota de prensa. Al respecto, Del Pozo ha destacado que "las entidades que cuidan del patrimonio religioso y los artesanos y oficios vinculados al arte sacro ocupan el lugar que merecen en la política cultural de la Junta, contando con un apoyo institucional claro y rotundo como ejemplifican estas pioneras ayudas".

En esta línea, la consejera de Cultura y Deporte ha explicado la importante repercusión de esta convocatoria de subvenciones en la provincia de Sevilla, con beneficiarios en los municipios de Aznalcázar, Bormujos, Las Cabezas de San Juan, Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Écija, Lebrija, Lora del Río, Marchena, Osuna, La Roda de Andalucía y Utrera, además de la ciudad de Sevilla, donde se financia 15 proyectos de rehabilitación.

"Apoyamos 18 hermandades y cofradías, diez conventos o monasterios, ocho iglesias y parroquias y un consejo pastoral radicados en la provincia de Sevilla", ha indicado Patricia del Pozo, quien ha recalcado que, "gracias a estas intervenciones recuperarán su esplendor un total de 11 esculturas, 15 retablos, cuatro piezas o conjuntos textiles, tres pinturas sobre lienzo o tabla, tres fondos de patrimonio documental y un conjunto de orfebrería".

Del Pozo, que ha estado acompañada por la viceconsejera Macarena O'Neill, la secretaria general de Patrimonio, Mar Sánchez Estrella, y el delegado de patrimonio del Arzobispado, Antonio Rodríguez Babio, entre otras autoridades, ha explicado que se intervendrán piezas tan relevantes de la provincia como "el Terno de la Abundancia de Nuestra Señora del Monte, patrona de Cazalla de la Sierra; el retablo de la Virgen de Setefilla, de Lora del Río o el Cristo Yacente de Marchena".

Entre los bienes pertenecientes a la ciudad de Sevilla, destacan el retablo mayor de la hermandad de los Servitas, los libros y actas de la hermandad del Gran Poder, el retablo de la capilla sacramental de la Exaltación, el retablo de Nuestra Señora del Rosario del monasterio de Santa Inés, la serie pictórica de los Santos Dominicos de la iglesia de San Jacinto, los ángeles lampadarios de la iglesia del convento de Santa Rosalía y el retablo de San Agustín del convento de San Leandro, por citar algunos de ellos.

Durante su visita, la consejera ha recalcado que el apoyo a la restauración-conservación del arte sacro es una línea pionera de ayudas impulsada por la Junta, con el fin de estudiar, preservar y conservar los bienes culturales de carácter religioso al tratarse de un patrimonio con importantes valores culturales, históricos y artísticos.

En la primera convocatoria de 2020 resultaron beneficiarias 88 entidades y en la segunda, de 2021, un total de 98. Para ambas convocatorias se destinaron 3.277.391 euros.

En la presente convocatoria, resuelta a finales de 2025, se beneficiaron 81 entidades de la comunidad autónoma, a las que se suman otras 13 entidades beneficiarias suplentes. Las actuaciones subvencionadas suponen la creación del empleo directo de 182 personas en sectores especializados en el ámbito del patrimonio cultural. De este modo, 97 son conservadores-restauradores y 59 entre historiadores y antropólogos, además de arquitectos, fotógrafos, químicos o artesanos.

TRES BIENES DE GRAN VALOR

En el transcurso de su visita a Musae Restauración, la consejera ha tenido la ocasión de comprobar la evolución de los trabajos que se realizan sobre el lienzo de 'El juicio final' (1628) de Herrera el Viejo, perteneciente a la hermandad de San Bernardo; la tabla de la Virgen de la Rosa (1525-1530) de Alejo Fernández, que preside el trascoro de la parroquia de Santa Ana, y la talla de Santiago en la batalla de Clavijo, obra ejecutada en 1944 por Castillo Lastrucci para la hermandad de Santiago Apóstol de Aznalcázar.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha tenido ocasión de conocer, junto al párroco de Santa Ana, Manuel Soria, y los hermanos mayores de San Bernardo y de Santiago Apóstol de Aznalcázar, José García y Joaquín Mellado, respectivamente, el trabajo de los restauradores Esther Soler y Darío Ojeda sobre estos tres relevantes bienes del patrimonio cultural religioso de Sevilla.